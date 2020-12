Diversos morts en un terratrèmol de 6,4 a Croàcia

Diverses persones han mort, entre elles una nena, a causa d'un terratrèmol de magnitud 6,4 que ha afectat aquest dimarts el centre de Croàcia, segons ha informat l'alcalde de Petrinja, Darinko Dumbovic, a Ràdio Croàcia.

El sisme, que arriba després d'un altre de 5,2 registrat ahir també al país, ha portat el veí estat d'Eslovènia a tancar la seva central nuclear per precaució, ja que està ubicada només a 100 quilòmetres de distància de l'epicentre del terratrèmol. Precisament, l'epicentre ha estat a Petrinja, una ciutat a 50 quilòmetres de la capital croata, Zagreb, i a una profunditat d'uns 10 quilòmetres, segons el Centre de Recerca en Geociències d'Alemanya, i com informa l'agència Reuters.

Imatges retransmeses pels mitjans locals mostraven veïns de Pertrinja rescatats d'entre la runa per equips d'emergència, molts encara amb vida. "Petrinja està en ruïnes. Hi ha morts i ferits, hi ha desapareguts. No hi ha casa que no hagi patit danys. Les ambulàncies no poden arribar a tot arreu, és un caos", deia l'alcalde, segons Efe.