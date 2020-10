Un advocat de Trump, ariet de la croada contra els drets de les dones i dels LGBT

La guerra cultural de Donald Trump contra els valors progressistes i els drets de les dones i la comunitat LGBT també es lliura fora dels Estats Units. I al capdavant hi ha un dels seus màxims representants legals.

Hores després de la victòria personal per al president nord-americà que ha suposat la confirmació aquesta matinada de dimarts de la jutge ultra Amy Coney Barret com a nova membre del Tribunal Suprem dels EUA, l'organització Open Democracy ha denunciat des de Londres la intromissió de grups cristians d'ultradreta dels Estats Units, vinculats al president republicà, i d'agents propagadors de desinformació sobre el covid-19, en accions destinades a retallar i combatre a tot el món les llibertats individuals i els drets elementals bàsics d'aquests col·lectius.

D'acord amb els documents fets públics per l'entitat, l'advocat de Donald Trump Jay Sekulow i organitzacions religioses o pseudoreligioses amb què manté relació han destinat 270 milions de dòlars (228 milions d'euros) a impulsar polítiques anti-LGBT i contra els drets de les dones des del 2007.

La documentació analitzada per Open Democracy indica que aquests grups reaccionaris han destinat a Europa més diners (88 milions de dòlars) que a qualsevol altre lloc fora dels Estats Units. Hi ha hagut inversions més petites a l'Àfrica, l'Àsia i l'Amèrica Llatina.

El vehicle prioritari ha sigut l' Alliance Defending Freedom (ADF), de la dreta cristiana, i un altre grup de defensa jurídica de la mateixa dreta cristiana, el Centre Americà de Dret i Justícia (ACLJ), del qual el conseller principal és l'esmentat Jay Sekelow. Aquests dos grups nord-americans han participat junts en almenys cinquanta procediments legals al Vell Continent, entre els quals hi ha nombrosos casos que desafien la llibertat sexual.

Les 28 organitzacions de la dreta cristiana investigades per Open Democracy han presentat informes judicials que donen suport a les controvertides restriccions a l'avortament del govern polonès, com els introduïts en una sentència de referència anunciada la setmana passada. A Polònia també han donat suport públic contra la Comissió Europea en la seva disputa sobre les anomenades zones lliures d'ideologia LGBT.

La lluita contra els anticoncpetius, el divorci, l'avortament i les adopcions en parelles del mateix sexe i les restriccions dels drets trans a Itàlia, Àustria, Noruega i França, així com campanyes de suport a la pena de mort per a gais a l'Àfrica i la desinformació sobre el coronavirus han sigut altres dels fronts oberts per aquests grups ultres.

Amb Rudy Giuliani, Sekulow serà un dels coordinadors legals de Trump per presentar possibles demandes judicials en cas de disputa dels resultats de les eleccions de la setmana vinent. Jay Sekulow també va encapçalar la defensa del president en el procés de destitució impulsat pels demòcrates l'any passat. Aquesta matinada, Sekulow ha expressat al seu perfil de Twitter la satisfacció per la confirmació de la jutge Coney Barret.

Paraula de telepredicador

Una altra de les organitzacions religioses ultres i més radicals contra els drets LGBT ha sigut l'Associació Evangèlica Billy Graham (BGEA), que s'ha gastat més de 23 milions de dòlars (quasi 20 milions d'euros) a Europa entre els anys 2007 i 2014. Encara que la BGEA no ha facilitat informació a Open Democracy sobre les seves despeses europees a partir del 2014, l'entitat defensora de les llibertats i els drets humans ha calculat que si ha continuat invertint-hi al mateix ritme que fins aleshores hi hauria destinat almenys 42 milions d'euros fins aquest 2020.

A través dels arxius judicials publicats per l'associació, també s'ha pogut comprovar que la BGEA està implicada actualment en almenys dos processos judicials per incompliment de contracte al Regne Unit. La BGEA, fundada pel telepredicador Billy Graham, mort el febrer del 2018, tenia previst visitar vuit ciutats del Regne Unit entre maig i octubre d’aquest any. Les restriccions pel covid-19 ho han impedit. Però els locals on s'havien de celebrar els esdeveniments van cancel·lar els esdeveniments després que el president de la BGEA, Franklin Graham, fill del fundador, fes comentaris sobre l’islam descrivint-lo com una religió "malvada" i assegurant, també, que el "matrimoni del mateix sexe és orquestrat per Satanàs".

Les demandes de l'entitat es basen en el fet que els propietaris dels locals, que inclouen autoritats locals de Manchester, Birmingham i Sheffield, suposadament "haurien discriminat les creences religioses dels cristians".

Les activitats europees de l’ACLJ de Jay Sekulow i de l’ADF sovint són un reflex de la seva feina als Estats Units. Els dos grups han presentat nombroses al·legacions al Tribunal Suprem –que des d'avui té majoria conservadora de 6 a 3– contra el dret a l’avortament, potser una de les pròximes batalles legals més importants que viurà el màxim òrgan judicial dels EUA els pròxims mesos.