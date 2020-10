Donald Trump s'anticipa i ja ha votat per a les presidencials

Donald Trump ja ha votat. El president és un dels 52 milions de nord-americans que han preferit no esperar-se al 3 de novembre –dia de les eleccions presidencials– i ha dipositat la seva papereta aquest dissabte a Florida, on està empadronat. "He votat un tal Trump", ha fet broma amb la premsa després de passar per les urnes.

El mandatari havia passat la nit a la seva mansió de Mar-a-Lago i ha arribat cap a les 10 del matí –quatre de la tarda a Catalunya– a la biblioteca de Palm Beach amb mascareta. "Ha sigut una votació molt segura", ha dit Trump, que sí que s'ha tret la mascareta per parlar amb els mitjans i amb un grup de simpatitzants que s'han acostat a les instal·lacions per saludar-lo des de lluny i donar-li ànims davant la recta final de la campanya electoral.

Reporter: "Mr. President who did you vote for today?"



President @realDonaldTrump: "I voted for a guy named TRUMP!" #Vote pic.twitter.com/RSSBo5vD2L — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) October 24, 2020

Falten onze dies per a les eleccions presidencials als Estats Units i la pandèmia està deixant xifres rècord en el vot anticipat. Per fer-se una idea, els 52 milions de nord-americans que ja han expressat qui desitgen que sigui el pròxim president signifiquen un 37% del total de vots que hi va haver el 2016, en els comicis que van enfrontar Trump amb Hillary Clinton. Dels 52 milions de votants que s'han anticipat, 38 milions ho han fet en persona, ja que en diversos estats han obert les urnes. La resta ho han fet per correu.

Sembla que són els demòcrates els que més han optat per aquesta opció. A Florida, per exemple, es va habilitar el vot per correu la setmana passada i, en aquests set dies, ja s'han rebut dos milions de vots. D'aquest total, 1,1 milions són de persones registrades amb el Partit Demòcrata, mentre que els republicans només representen unes 681.000 paperets.

I és que els demòcrates, amb Biden al capdavant, han intentat que així sigui. El partit porta des del mes d'agost animant els seus simpatitzants perquè votin per correu, com a mesura preventiva davant l'expansió d'una pandèmia que no cessa als Estats Units. En canvi, el to sovint negacionista de Trump davant els perills del covid-19 ha provocat que els seguidors republicans siguin més partidaris d'esperar-se al 3 de novembre per definir-se.

Continua la campanya

Mentrestant, aquest mateix dissabte Trump –que dijous a la matinada va protagonitzar el segon i últim cara a cara amb Joe Biden– viatja a Ohio i a Wisconsin per celebrar mítings electorals. A la banda demòcrata, és l'expresident Barack Obama qui també està aquest dissabte a Florida: en el seu cas, per celebrar un míting a favor del candidat Joe Biden. Els oients, però, escoltaran el discurs d'Obama des dels seus cotxes. Una mesura més per evitar aglomeracions i frenar l'avanç del virus.