La guerra civil a Downing Street acaba amb la marxa de Dominic Cummings

El malvat de caricatura del govern de Boris Johnson abandona Downing Street. L'home possiblement més influent de la política britànica des de l'època de Margaret Thatcher, Dominic Cummings, un dels grans artífexs del Brexit juntament amb el xenòfob i euroescèptic Nigel Farage , deixarà oficialment el seu càrrec com a màxim estratega polític del premier abans de Nadal. Un adeu que unes fonts indiquen que és una marxa voluntària i prevista, i altres que es tracta d'un salt del vaixell abans que no el llencin per la borda.

I Cummings, què hi diu? Com de costum, l'altivesa del personatge ofereix una resposta ambigua, en què mai no concedeix res concret. En una breu declaració a la BBC aquest dijous a la nit, ha comentat: "La meva posició no ha canviat en relació amb el que vaig escriure al meu blog al gener". Aleshores, dies després que Johnson arrasés en les eleccions del desembre, sense ni un gram de modèstia, l'home que va liderar la campanya del Leave fins a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE) assegurava: "Volem millorar el rendiment [del govern], fer-me molt menys important i, en un any, en gran mesura prescindible".

Dels objectius que s'havia marcat, Cummings només n'ha aconseguit un: que acabi sent prescindible per a Johnson, i fins i tot molt molest, especialment per a un gran sector del Partit Conservador. Amb una narració que vol protegir el mite Johnson del seu propi fracàs i incapacitat per governar amb senderi, els tories consideren que fins ara l'estratega ha segrestat la veritable personalitat del premier, i la seva influència –negativa– no ha deixat que tot l'hipotètic potencial del gran Boris – un bufó educat a Oxford– es transformi en bona gestió i encara més en bona i tradicional política conservadora.

Tan molest ha esdevingut Cummings que Johnson, pressionat pels tories i fins i tot per la seva pròpia promesa, Carrie Symonds, se n'ha acabat desfent. Cal dir que Symonds, a banda de ser promesa i mare del sisè fill de Johnson, va formar part de l'equip de comunicació del Partit Conservador.

Un govern en fallida

Pel que fa al segon objectiu de Cummings d'acord amb el que escrivia al seu blog, la millora del rendiment del govern, el balanç és molt pobre i no és ni de bon tros el que caldria. Especialment en la gestió de la pandèmia, erràtica i amb tota mena de canvis de política, en funció del dia de la setmana, per no esmentar l'episodi que va protagonitzar durant el primer confinament, quan va saltar-se impunement totes les regles, malgrat que en va sortir indemne.

Queda encara per veure què passarà amb les conseqüències del Brexit, una realitat sense xarxa perquè, de moment, no s'ha signat un acord per com afrontar l'endemà entre Londres i Brussel·les, almenys que ompli els molts buits que es poden generar a partir del 31 de desembre, quan acaba el període de transició. Dos factors recents, però, poden ajudar a fer-lo possible: el primer, la victòria de Joe Biden a les eleccions nord-americanes; el segon, el mateix adeu o acomiadament de Cummings. Amb tot, no és una fantasia que la sortida a la valenta de la UE sigui, a la fi, el gran acte final de servei a una causa si més no prou incerta.

La informació sobre l'adeu de Cummings ha sigut precedida de l'anunci de dimissió, dimecres al vespre, del cap de comunicacions de Johnson, Lee Cain, un dels dirigents de l'equip de la campanya del Leave i fins ara el més ferm seguidor de Johnson tant a Downing Street com abans al ministeri d'Exteriors. Però, vetat per Symonds i altres dels aliats de la companya de Johnson per ocupar el càrrec de cap de gabinet del primer ministre, Cain va anar perdent influència i va disparar les especulacions sobre el futur de Cummings i la possibilitat que dimitís i que també arrossegués altres membres del Leave que havien arribat a la sala de màquines de Downing Street quan Johnson s'hi va instal·lar, el juliol del 2019.

Cummings també s'hi ha pronunciat en les últimes hores: "Els rumors sobre la meva dimissió són inventats", ha dit, per acabar referint-se, finalment, al seu esmentat bloc.

Més que una anècdota

La marxa del Maquiavel de Johnson –ja sigui dimissió o expulsió– és molt més que una anècdota en el dia a dia d'una òbviament complexa estructura, com ho és la del govern del Regne Unit. Perquè en el fons pot suposar un abans i un després en la forma com es regirà el país després del Brexit i si el partit, d'acord amb la interessada interpretació que en fa, tindrà ara més o menys pes.

Aquest matí de divendres, Bernard Jenkin, un dels més influents diputats conservadors de segona fila, assegurava al programa Today de BBC Radio 4 que la sortida de Cummings era l'oportunitat de recuperar "la confiança, el respecte i la integritat" al si de l'executiu, qualitats que sota el tirànic règim de Cummings –un home que demana lleialtat absoluta i que no admet la dissidència– s'havia perdut, al seu parer.

L'opinió d'alguns diputats de l'oposició és igualment dura, tot i que fan servir un llenguatge molt més ple de color. El ministre de Justícia a l'ombra, David Lammy, ha piulat aquest matí: "Com rates que fugen d’un vaixell que s’enfonsa. Dominic Cummings ha sigut una de les influències més malignes del govern britànic en la història moderna. El seu llegat és el de l’assetjament, l’engany, la hipocresia i l’arrogància. El superprevisor que va ignorar la pandèmia. Els seus danys són irreparables".

Like rats fleeing a sinking ship. Dominic Cummings has been one of the most malign influences on the British government in modern history. His legacy is one of bullying, deception, hypocrisy and hubris. The super-forecaster who ignored the pandemic. His damage is irreparable. — David Lammy (@DavidLammy) November 13, 2020

A partir d'ara, o des del moment en què passi a segon pla, Cummings podrà dedicar-se a allò que diu que més li agrada: llegir els seus estimats autors russos –en la llengua original– en el seu cafè preferit del nord de Londres. Ha llegit tantes vegades Anna Karenina com Alfonso Guerra deia que havia vist La mort a Venècia. Llicenciat en història antiga i moderna a Oxford, té 48 anys i no pocs enemics. David Cameron el considerava un "psicòpata professional". I John Major havia advertit Johnson que se'n desfés com més aviat millor, i que no confiés gaire en els "assessors extremadament poderosos". En una intervenció del setembre del 2019, l'ex primer ministre successor de Thatcher va dir: "Ofereixo al primer ministre alguns consells amistosos: desfeu-vos d'aquests assessors abans que enverinin l'atmosfera política més enllà de qualsevol solució. I feu-ho ràpidament".

El mal, però, ja està fet. Cummings, que ha cultivat la imatge d'inadaptat i d'altivesa, que ell mateix va declarar que s'estimava més envoltar-se "d'estranys i inadaptats" que no pas dels funcionaris de l'administració que avui serveixen als conservadors i demà als laboristes, deixa un llegat de verí, miopia política i frau que perpetua una societat tan classista com desigual. Volia el poder, tot el poder, per fer i desfer, però altres criatures del mateix poder l'han acabat devorant. Abandona o el fan fora molt probablement convençut que Tolstoi també parlava d'ell quan escrivia a Anna Karenina: "Qualsevol membre de la societat és cridat a fer la seva tasca més especial". Ell ja l'ha fet. I no serà pas una nota a peu de pàgina en la història recent del Regne Unit. Hi tindrà alguns capítols: "Recuperem el control" i "Enllestim el Brexit", els dos grans eslògans que va engiponar, el primer per a la campanya del referèndum i el segon per a les eleccions de l'any passat.