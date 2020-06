Creixen els dubtes sobre l'estat de salut de Donald Trump

Des que va arribar a la Casa Blanca fa quatre anys, Donald Trump ha presumit en diverses ocasions de tenir una salut de ferro, "excel·lent". En les últimes hores, però, han crescut els rumors que apunten el contrari. I tot plegat a partir d'unes imatges difoses aquest cap de setmana sobre l'assistència del president nord-americà a una cerimònia a l'acadèmia militar de West Point, a tocar de Nova York. Al president, que acaba de complir els 74 anys, se'l va veure amb dificultats a l'hora de baixar la rampa de l'escenari on havia pronunciat un discurs: feia passes molt curtes, com si tingués por de caure. També va necessitar utilitzar les dues mans per beure un got d'aigua.

Davant les especulacions creixents i el ressò que se n'han fet diversos mitjans de comunicació nord-americans, el mandatari ha sortit al pas com sempre ho sol fer: a través d'un tuit. "La rampa que vaig baixar després del meu discurs de graduació a West Point era molt llarga i empinada, no tenia passamans i, sobretot, relliscava molt. L'últim que volia fer era caure perquè els de les fake news es divertissin", va justificar-se Trump per tancar el debat.

The ramp that I descended after my West Point Commencement speech was very long & steep, had no handrail and, most importantly, was very slippery. The last thing I was going to do is “fall” for the Fake News to have fun with. Final ten feet I ran down to level ground. Momentum!