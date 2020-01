Els Estats Units maten a Bagdad el cap de la Guàrdia Revolucionària de l’Iran

La confrontació entre els Estats Units i l'Iran entra en terreny desconegut. El Pentàgon ha confirmat aquesta matinada que el general Qassem Suleimani, líder de la força d'elit de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran, ha mort a la rodalia de l'aeroport de Bagdad en un atac aeri ordenat pel president Donald Trump. Ho ha anunciat mitjançant un comunicat en què assegura que el comandant estava "desenvolupant plans de manera activa" per atacar nord-americans "a l'Iraq i a tota la regió". El ministre d'Exteriors de l'Iran, Javad Zarif, ha qualificat l'atac nord-americà d’acte de "terrorisme internacional […] extremadament perillós” i ha descrit el general com la "força més efectiva" en la lluita contra Estat Islàmic.

Els Estats Units atribueixen a Suleimani la mort de "centenars de nord-americans" durant la Guerra de l'Iraq, així com l'atac contra una base militar iraquiana el 27 de desembre que va causar la mort d'un contractista nord-americà i que va originar l'última espiral de violència, que semblava haver-se tancat amb l'intent d'assalt a l'ambaixada dels Estats Units a Bagdad aquesta setmana. Un assalt de què Washington fa també responsable Suleimani.

L'única reacció del president Donald Trump ha sigut la publicació a Twitter d'una imatge de la bandera dels Estats Units minuts abans de la confirmació del Pentàgon. El 31 de desembre, amb el setge a l'ambaixada a Bagdad encara en actiu, el president va anticipar que l'Iran pagaria un alt preu. "No és un advertiment –va escriure–, és una amenaça". I els Estats Units han executat aquesta amenaça amb l'assassinat d'un dels homes més poderosos de l'Iran. I això malgrat que, després d'aquella piulada, Trump va assegurar davant un grup de periodistes que no volia entrar en guerra. "No veig que hagi de passar", va afirmar, tot i que va calcular que en cas de declarar-se’n una, "no s’allargaria gaire".

La pregunta ara és com i quan respondrà Teheran. També si aquesta resposta obre les portes a una confrontació bèl·lica que s’ha anat coent després de mesos d'incidents, com l’enderrocament d'un dron nord-americà o el bombardeig d'una refineria petrolífera a l'Aràbia Saudita. En el bombardeig d'aquesta matinada han mort quatre persones a més de Qassem Suleimani. Entre elles, segons la televisió iraquiana, Abu Mahdi al-Muhandis, líder de les milícies proiranianes que van protagonitzar l'assalt a l'ambaixada dels Estats Units a Bagdad.