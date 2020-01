Els EUA castiguen ara la indústria del metall iraniana

El president Donald Trump va donar ahir llum verda a les noves sancions econòmiques a l’Iran com a represàlia per l’atac de Teheran a bases nord-americanes a l’Iraq, i va detallar en què consistiran. En concret, afectaran alts càrrecs del règim dels aiatol·làs, però també la indústria metal·lúrgica, el sector de la construcció, les manufactures i la mineria. A més, qualsevol persona o entitat que faci operacions comercials amb l’Iran també serà objecte d’un càstig econòmic de Washington.

D’aquesta manera Washington pretén asfixiar encara més -si això és possible- el país persa. L’any passat el rial, la moneda iraniana, va perdre un 60% de valor respecte al dòlar. Les anteriors sancions havien afectat sectors estructurals com el petroli, els bancs i el transport. Malgrat això, el president nord-americà va justificar les noves mesures per impedir que Teheran obtingui “ingressos substancials que pugin ser destinats a finançar i donar suport al seu programa nuclear, el desenvolupament de míssils o actes terroristes”.

D’altra banda, els ministres d’Exteriors de la Unió Europea es van reunir de manera extraordinària a Brussel·les ahir -quan ja feia una setmana de l’assassinat del general iranià Qasem Soleimani per un atac nord-americà i els esdeveniments s’han precipitat des d’aleshores- per tractar l’escalada bèl·lica al Pròxim Orient. “La regió no es pot permetre una altra guerra i demanem urgentment rebaixar les tensions i contenció màxima a totes les parts”, va declarar el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, en una roda de premsa.

“Hem d’evitar que l’espiral de violència pugui crear una situació a l’Iraq que pot ser molt perillosa per a tots nosaltres i que pot destruir anys d’esforços de reconstrucció d’aquest país”, va afegir també Borrell, malgrat que l’Iraq fa anys que està en un pou sense fons, des de la invasió nord-americana del país que va portar-lo a una situació insostenible, fins i a convertir-lo en el bressol de l’Estat Islàmic el 2014. Pel que fa al sinistre de l’avió ucraïnès, els països de la UE van preferir ser cauts i esperar el resultat de la investigació.