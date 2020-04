Els EUA s'enfronten a una setmana "semblant a Pearl Harbor o a l'11-S"

Els Estats Units, el país amb més contagiats del món, s'enfronten a la setmana més dura de la pandèmia amb més de 9.000 morts i 318.000 contagiats. Nova York se situa a l'epicentre, amb 4.159 víctimes mortals i 122.031 casos positius, seguit de Nova Jersey, Michigan, Califòrnia i Louisiana. El director de Salut Pública, Jerome Adams, ha assegurat a Fox News que aquesta serà "la setmana més dura i trista de la vida de la majoria dels nord-americans". "Aquest serà el nostre moment més semblant a Pearl Harbor, a l’11-S, però no estarà concentrat en el mateix lloc, sinó a tot el país", ha afegit.

El governador de Nova York, Andrew Cuomo, que també va assenyalar aquesta setmana com a pic de contagis, ha matisat aquest diumenge que l'estat ja podria haver arribat a les xifres màximes, però que el pic es podria convertir en un període llarg de registre elevats de morts. “Estem veient una pel·lícula, tots estem esperant veure la següent escena perquè, a mesura que es desenvolupa la pel·lícula, es comença a entendre la història cada cop millor”, ha dit per explicar que les autoritats no han identificat encara el moment d'expansió de la pandèmia. Cuomo ha demanat col·laboració per repartir els recursos sanitaris nacionals entre estats i derivar els malalts entre hospitals.

També ha posat el focus en l'impacte imminent de la pandèmia el principal epidemiòleg del país, Anthony Fauci, que ha advertit a CBS News que aquesta setmana serà dolenta, però que confia que en una setmana es comenci a veure un aplanament i un descens de la corba. La doctora Deborah Birx, que coordina el grup de treball pel coronavirus, considera que el descens de casos diaris a Espanya i Itàlia dona esperança al futur dels EUA, que va "uns 12 dies per darrere" de la trajectòria d'altres països.

Més optimista s'ha mostrat el president dels EUA, Donald Trump, que espera que el país pugui tornar a la normalitat com més aviat millor i que diu que ja veu "la llum al final del túnel". Trump ha explicat que el dimarts hauran arribat uns 3.000 militar mèdics i infermeres a Nova York i als seus voltants, i que s'està accelerant l'enviament de respiradors a Nova Jersey, Illinois o Louisiana.

10 milions d'aturats

La crisi sanitària està afectant amb força l'economia del país i ja ha deixat 10 milions de persones sense feina. Aquest fet ha provocat que es desbordin els departaments de Treball de diversos estats, com Nova York o Nova Jersey. A Nova York han reforçat la plantilla i han reestructurat els horaris d'atenció davant de l'allau de sol·licituds de prestacions d'atur. L'última setmana de març van arribar als 7,8 milions de trucades quan la mitjana és d'unes 50.000 a la setmana. Segons el director de Pressupostos de l'estat de Nova York, Robert Mujica, la passada setmana es va reduir una mica la pressió.