Els EUA criden a “empoderar” el poble xinès per “induir el canvi” a Pequín

La retòrica de confrontació entre els EUA i la Xina puja de to. L’administració Trump es va quedar dijous a la nit a un pas de promoure un canvi de règim a Pequín. En un discurs a la Biblioteca i Museu Presidencial Richard Nixon, a Los Angeles, el secretari d’Estat, Mike Pompeo, va cridar a “l’empoderament del poble xinès” per aconseguir el canvi del Partit Comunista. Un dels requisits per “triomfar” sobre la que va definir de “nova tirania”.

En contra del que ha sigut la dinàmica en tres anys i mig de presidència de Trump, la Casa Blanca proposa encapçalar una coalició internacional per posar fi a l’ statu quo. “Si el món lliure no canvia el Partit Comunista -advertia Pompeo-, el Partit Comunista ens canviarà a nosaltres”. Per això apel·la a les Nacions Unides, l’OTAN, el G-7 i el G-20 per afrontar aquest repte amb “la combinació del nostre poder econòmic, diplomàtic i militar”. Si no, “els nostres nets poden quedar a mercè del Partit Comunista Xinès”.

Remetent-se a un article de Richard Nixon del 1967, en què parlava d’“induir el canvi” a Pequín, Pompeo va destacar com a “clau” aquest concepte. “La veritat és que les nostres polítiques, i les d’altres nacions lliures, van ressuscitar la fallida economia xinesa, només per veure com Pequín mossegava les mans internacionals que el van alimentar”. Tot i els repetits elogis de Trump al seu homòleg xinès, Xi Jinping, Pompeo el va definir ahir a la nit de “creient d’una ideologia totalitària en fallida”.