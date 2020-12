El govern i 46 estats dels EUA consideren Facebook un "monopoli il·legal"

Un grup d'administracions públiques dels Estats Units, entre les quals hi ha el govern federal del país, han demandat aquest dimecres la multinacional tecnològica Facebook per violar suposadament diverses lleis en favor de la lliure competència. La demanda té com a objectiu acabar amb el "monopoli il·legal" de la companyia fundada per Mark Zuckerberg i podria acabar amb la venda per part de Facebook de les filials WhatsApp i Instagram.

La demanda, presentada davant un tribunal federal de Washington, ha estat anunciada per la fiscal general de l'estat de Nova York, Letitia James, que encapçala la iniciativa. Els estats acusen Facebook d'adquirir de forma il·legal competidors com Instagram o WhatsApp i privar d'aquesta forma els consumidors dels beneficis d'un mercat competitiu i de millors proteccions de privacitat. L'empresa ja havia confirmat l'any passat que estava sent investigada per les autoritats federals.

La demanda també està signada per la Comissió Federal de Comerç (FTC, en les sigles en anglès), l'agència federal encarregada de controlar la competència en els mercats. Segons un comunicat emès aquest dimecres per la mateixa institució, la demanda pot tenir com a conseqüència "la desinversió" per part de Facebook en les empreses que ara són de la seva propietat, "incloent-hi WhatsApp i Instagram". Així mateix, la FTC i els estats demandants esperen que, a partir d'ara, Facebook no pugui imposar "condicions anticompetitives" als desenvolupadors de software i que l'empresa hagi de buscar aprovació prèvia per a qualsevol fusió o adquisició futura.

"Les xarxes socials són centrals per a les vides de milions de nord-americans. Les accions de Facebook per reforçar i mantenir el seu monopoli neguen als consumidors el benefici de la competència. El nostre objectiu és que Facebook faci marxa enrere en la seva conducta anticompetitiva i restaurar la competència perquè la innovació i la lliure competència puguin aflorar", explicava un portaveu de la divisió antimonopolis de la FTC.

Segons l'acusació, Facebook va decidir comprar Instagram per aprofitar el canvi de preferències cap a la compartició de fotos i l'auge dels smartphones en lloc de competir-hi. Així mateix, el 2014 l'empresa va acordar comprar WhatsApp per neutralitzar la seva futura competència i amb l'objectiu de crear una barrera d'entrada, ja que qualsevol altra aplicació tindria difícil assolir els nivells d'usuaris i de popularitat que havia aconseguit WhatsApp.

Entre els demandants hi ha el govern federal, els govern de 46 estats, el districte de Columbia (el territori de la capital, Washington), i Guam, una illa del Pacífic que forma part dels EUA però no té la condició d'estat de la Unió. El govern nord-americà també investiga o ha denunciat per pràctiques anticompetitives altres gegants tecnològics del país, com Google, Apple i Amazon.

"Estem revisant les acusacions i aviat tindrem alguna cosa més a dir. Anys després que la mateixa FTC acceptés les nostres adquisicions, el govern ara les vol esmenar sense tenir en compte l'impacte que tindria aquest precedent en la comunitat empresarial o en la gent que utilitza els nostres productes cada dia", ha assegurat Facebook en un comunicat difós al seu compte de Twitter.

El juliol de l'any passat, la mateixa FTC, juntament amb la Comissió de Borsa i Valors dels Estats Units (SEC, en les sigles en anglès), va imposar dues multes de 5.000 i 100 milions de dòlars (4.141,5 i 82,8 milions d'euros) a Facebook pel cas Cambridge Analytica.