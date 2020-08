Els EUA lideren també la caiguda d’emissions pel covid-19

El país més afectat per la pandèmia, els Estats Units, és també el que més ha vist reduir les seves emissions a causa del confinament, tot i que en moltes zones no ha sigut tan estricte com a Europa. Entre l’abril i el maig els EUA emetien un 32% menys de CO 2 diari, segons els càlculs de l’estudi liderat per la Universitat d’East Anglia i publicat a la revista Nature Climate Change titulat Temporary reduction in daily global CO 2 emissions during the COVID-19 forced confinement.

La baixada d’emissions xinesa va venir abans, entre el febrer i el març, i va ser d’un 24% menys de CO 2 diari, inferior que la que va experimentar Europa a principis d’abril, amb un 27% menys d’emissions diàries, segons l’estudi. A l’Índia, el quart país que més emet (si es té en compte la UE com un sol actor, perquè si no seria el tercer), van caure un 26%. És curiós, però, que tant a la Xina com a l’Índia, el sector que més va fer caure les emissions va ser la indústria, mentre que als EUA i a la UE va ser la reducció del transport rodat.

A nivell global, segons l’estudi, va ser el transport rodat el que més va influir, responsable de fer caure en un 7,5% les emissions diàries globals (la major part del -17% diari).

Un 32% menys a Espanya