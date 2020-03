Els EUA retallaran en mil milions de dòlars l'ajuda a l'Afganistan

Els Estats Units reduiran en mil milions de dòlars l'ajuda econòmica que proporcionen a l’Afganistan cada any i de la qual el país depèn per a la seva supervivència. Així ho ha anunciat el secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompeo, després d'haver fracassat en l'intent de buscar una solució a la profunda crisi política que viu el país i que pot fer trontollar l'acord de pau que els EUA van signar amb els talibans a finals de febrer.

Pompeo va viatjar dilluns a l'Afganistan en una visita sorpresa amb l'objectiu que el president afganès, Aixraf Ghani, formés un govern d'unitat amb el seu principal rival electoral, Abdul·lah Abdul·lah, que també s'ha proclamat guanyador dels últims comicis presidencials al·legant frau en el recompte. És a dir, en l'actualitat els dos es consideren presidents de l'Afganistan, i Abdul·lah fins i tot té previst crear una administració paral·lela en un recinte pròxim al palau presidencial. Així de surrealista. Com que ni Ghani ni Abdul·lah han acceptat arribar a un acord, els Estats Units han tret aquest dimarts les tisores.

Els Estats Units financien cada any el govern afganès amb 4.500 milions de dòlars. Malgrat això, reduir aquesta ajuda en mil milions no és cap nimietat, tenint en compte que aquesta quantitat equival al 5% del producte interior brut de l'Afganistan. A més, Pompeo ha advertit que Washington retallarà aquesta ajuda en mil milions més l'any que ve. Aquests diners són claus per al finançament de la policia i l'exèrcit afganesos, però també per a sectors clau com la sanitat del país asiàtic.

Discurs a la televisió

Amb tot, el president afganès, Aixraf Ghani, ha intentat treure importància a la decisió nord-americana i ha assegurat en un discurs televisat a la nació que "la reducció de l'assistència dels Estats Units no tindrà efectes directes en els sectors clau de govern", que intentarà cobrir aquesta pèrdua d'ingressos amb "fonts alternatives". També ha aclarit que havia ofert a Abdul·lah un important càrrec dins del govern, però que aquest l'ha rebutjat. Per la seva banda, Abdul·lah ha afirmat en un comunicat que el viatge de Pompeo a l'Afganistan havia obert una finestra a una solució però que "desgraciadament no ha sigut aprofitada".

Els Estats Units va signar un acord de pau amb els talibans el passat 29 de febrer. El pacte establia que Washington es comprometia a retirar les seves tropes de l'Afganistan en un termini de 14 mesos, i els talibans a iniciar negociacions de pau amb el govern afganès. Com en l'actualitat tant Ghani com Abdul·lah asseguren ser el president de l'Afganistan, els talibans no saben amb qui han de seure a dialogar. Això, de retruc, podria posar en risc l'acord de pau amb els Estats Units.