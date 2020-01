Efímer alto el foc a Líbia

Les dues principals faccions que es disputen el territori a Líbia –el govern de Trípoli, liderat per Fayez al-Sarraj, i el paral·lel situat a la ciutat de Tubruq, a l’est del país, encapçalat pel mariscal Khalifa Haftar– han declarat un alto el foc aquest diumenge, tal com Rússia i Turquia havien demanat que fessin dimecres. Cadascun d’aquests dos països dona suport a una facció diferent i, per tant, la seva petició tenia una especial importància.

L’alto el foc ha sigut respectat al país durant bona part de la jornada: d'entrada només s’han registrat alguns petits combats prop de Trípoli i a la ciutat de Misrata, situada a uns 200 quilòmetres a l’est de la capital. Al vespre, però, Fayez al-Sarraj ha denunciat que Haftar no estava respectant la treva i que un soldat de les seves forces havia mort en un bombardeig protagonitzat pel govern de Tubruq. Per la seva banda, les forces de Haftar també han assegurat que el govern de Trípoli no estava respectant l'alto el foc.

El mariscal Haftar, que domina la majoria del territori i dels recursos petroliers del país, va acceptar dissabte un cessament de les hostilitats i paralitzar l’ofensiva que les seves forces van començar a l'abril per fer-se amb el control de Trípoli. De fet, les últimes setmanes ja havien aconseguit conquerir la ciutat costanera de Sirte i s’acostaven perillosament a la capital. L’ofensiva ha causat de moment més de 1.500 morts i 15.000 ferits, i unes 100.000 persones s’han vist obligades a abandonar casa seva i a convertir-se en desplaçats interns.

Haftar ha acceptat l’alto el foc però amb la condició de conservar les posicions que els seus efectius ja han conquerit i de “respondre a qualsevol mena d’agressió”. Poc després de l’anunci del líder del govern de Tubruq, el de Trípoli, Fayez al-Sarraj, també va acceptar dissabte a la nit posar fi als combats amb la mateixa condició, o sigui, respondre si se sent agredit. Ara bé, va rebutjar que Haftar es quedi amb el territori conquerit durant els últims mesos i va exigir que les seves forces tornin a la posició inicial de l’ofensiva, com a condició per iniciar qualsevol mena de negociació.

Turquia és partidària del govern de Trípoli, que té l’aval de l’ONU i, de fet, la setmana passada va enviar tropes a Líbia per donar-li suport. Per la seva banda, Rússia dona suport al govern paral·lel de Tubruq i té mercenaris al país que lluiten al costat de Haftar. Més enllà d’aquests dos importants actors, països com Itàlia i França tenen rellevants interessos econòmics a Líbia. La cancellera Angela Merkel ha proposat celebrar una cimera a Berlín per iniciar unes hipotètiques negociacions per posar fi al conflicte, però només si es respecta l’alto el foc.