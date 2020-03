La reina Elisabet II, evacuada de Buckingham pel coronavirus

La reina Elisabet II és, sense cap mena de dubte, població de risc pel que fa el coronavirus. Amb 93 anys i estant en contacte amb tota mena de polítics i dignataris internacionals, la monarca ha d'extremar les precaucions per evitar un contagi, que podria ser molt traumàtic per a la seva salut. Per aquest motiu, segons publica The Sun, el seu equip ha decidit evacuar-la fins al castell de Windsor, on entenen que estarà més segura i protegida del Covid-19. "Es troba en un bon estat de salut, però s'ha pensat que era millor moure-la. Gran part del seu personal té por pel coronavirus", hauria explicat una font pròxima a Buckingham al rotatiu. "El Palau [de Buckingham] acull un flux constant de visitants, incloent-hi polítics i dignataris de tot el món", ha afegit la mateixa font, que apunta que això implica un risc innecessari. "La reina ha rebut molta gent, però a poques setmanes de complir els 94 anys els assessors creuen que el millor és evitar el perill", conclou la font.

L'elecció del castell de Windsor no es gratuïta, ja que allà necessita menys personal. "El Palau de Buckingham és al centre de Londres i té més personal que altres propietats, de manera que es considera un lloc molt més perillós", expliquen des de palau a The Sun, que assenyala no obstant que la mesura es únicament preventiva. "No hi ha hagut ensurts específics o proves positives", informen. S'ha fet aquest canvi, insisteixen, perquè "ningú vol arriscar-se".

Els hereus modifiquen l'agenda

El trasllat de la reina coincideix amb la cancel·lació dels seus actes oficials previstos per a aquest mes. Com també els del príncep Carles, que malgrat ser l'hereu, amb 71 anys, també es població de risc. Segons informa Efe, Carles ha suspès els seus viatges com a mesura de "precaució" davant la propagació del coronavirus. La sobirana, que a l'abril compleix 94 anys, tenia diversos compromisos al comtat de Cheshire i al barri londinenc de Camden els dies 19 i 26 de març, que han estat ajornats "fins a nou avís". Un portaveu ha indicat que les audiències de la sobirana a palau "seguiran com és habitual", mentre que altres compromisos que vagin sorgint s'analitzaran "cas per cas", segons les recomanacions mèdiques oficials.

Carles fa 'namaste'

El príncep Carles, hereu a el tron, i la seva dona, Camil·la de Cornualla, han suspès per la seva banda, a petició de govern de Boris Johnson, la gira que tenien prevista entre el 17 i el 25 de març per Bòsnia, Xipre i Jordània, tot i que s'espera que mantinguin alguns compromisos dins del Regne Unit. Per motius de seguretat i higiene, la reialesa ha adoptat salutacions diferents dels habituals i en lloc de donar la mà Carles fa la salutació hindú del namaste, el seu fill Enric –a qui només li queden dues setmanes dins de la família reial– ha fet algunes salutacions amb els colzes i la reina dona la ma a la gent amb els guants posats.