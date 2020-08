Alarma a l'illa Maurici pel vessament de tones de petroli d'un vaixell

El govern de la República de Maurici, un arxipèlag africà situat a l'oceà Índic a uns 900 quilòmetres de Madagascar, ha declarat l'estat d'emergència mediambiental pel vessament de petroli i gasoil procedent d'un vaixell que, carregat amb unes 4.000 tones de combustible, es va encallar al sud-est de la seva illa principal, la Maurici. El primer ministre mauricià, Pravind Jugnauth, ha llançat un crit d'alerta, ja que el vessament amenaça la seva biodiversitat –de gran valor– i també el turisme, el seu principal motor econòmic. Són molts els viatgers de tot el món que cada any visiten aquestes remotes illes africanes en busca de platges paradisíaques i natura.

En aquest sentit, Pravind Jugnauth ha sol·licitat directament ajuda al govern de França, el país més pròxim a l'illa, ja que en la mateixa zona hi ha l'illa de la Reunió, un dels territoris d'ultramar que els francesos tenen al món. El govern mauricià, després de sobrevolar la zona on hi ha el vaixell accidentat, ha sigut clar: "Aquest naufragi és un perill per a Maurici, que no té ni l'experiència ni els recursos necessaris per remolcar vaixells en problemes".

Des de París, el primer ministre francès, Emmanuel Macron, no ha trigat a respondre, també amb claredat. En un missatge a Twitter, el mandatari s'ha compromès a enviar equips i material per apartar l'embarcació, que continua llançant combustible al mar. "Quan la biodiversitat està en perill és urgent reaccionar. França hi és. Al costat del poble mauricià".

El vaixell, de bandera japonesa, accidentat. / REUTERS

Tal com han confirmat des del govern mauricià, un avió de transport de l'exèrcit francès procedent de l'illa de la Reunió ha volat a Maurici aquest dissabte amb material de lluita contra la contaminació provinent de la fuga, sobretot amb barreres marines per contenir el vessament.

Crida de les ONG

El cas, que ha transcendit fronteres, preocupa les principals organitzacions mediambientals. "És una de les pitjors crisis mediambientals que ha patit aquest petit país insular", apunten des de Greenpeace, que insisteixen que s'haurà d'estar pendent de les conseqüències d'aquest incident també a llarg termini.

Per la seva banda, Happy Kambuel, responsable de Clima i Energia de l'organització ecologista a l'Àfrica, ha apuntat que cal reaccionar ràpid, perquè s'estan vessant tones de gasoil i petroli a l'oceà. "Milers d'espècies que viuen a la zona corren risc d'ofegar-se en un mar de contaminació amb grans conseqüències per a l'economia, la seguretat alimentària i la salut", ha subratllat en un comunicat.

L'embarcació, anomenada MV Wakasho i de propietat japonesa, es va encallar el 25 de juliol en un escull de la costa sud-est de l'illa Maurici quan es dirigia des de la Xina cap al Brasil carregada amb 4.000 tones de combustible, unes 3.800 de petroli i 200 de gasoil.