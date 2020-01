Empleats de Boeing sobre el 737 Max: "Estava dissenyat per pallassos i supervisat per micos"

El fabricant nord-americà d'avions Boeing ha publicat centenars de missatges interns que contenien comentaris durament crítics sobre el desenvolupament del 737 Max, inclòs un que deia que l'avió estava "dissenyat per pallassos que estan supervisats per micos".

Els missatges, publicats aquest dijous, mostren intents d'esquivar controls reguladors, i empleats que critiquen l'avió, la companyia i els reguladors d'aviació nord-americans i estrangers. En un altre intercanvi de missatgeria instantània del 8 de febrer del 2018, quan el model encara estava operatiu i vuit mesos abans del primer dels dos accidents mortals, dos empleats reconeixen les mancances de seguretat de l'aeronau. En aquesta conversa escrita, un empleat li pregunta a un altre: "¿Posaries la teva família en un avió Max provat en un simulador?" El segon empleat respon: "No".

Altres comunicacions també revelen els esforços de Boeing per evitar la formació en simuladors de pilots (un procés costós i que requereix temps). Boeing va dir que les comunicacions "no reflecteixen l’empresa que som i hem de ser, i són completament inacceptables".

Des del mes de març, les autoritats aèries de la majoria de països han prohibit temporalment l'ús del 737 Max, després de dos accidents a Etiòpia i, només cinc mesos després, a Indonèsia.

Aquesta setmana, la companyia ha anunciat que recomanaria als pilots fer entrenaments en simuladors abans que es reprenguessin els vols del 737 Max, un canvi important respecte a la seva postura anterior, quan afirmava que n'hi havia prou amb una formació per ordinador, perquè l’avió era similar al seu predecessor, el 737 NG.

La publicació dels missatges, que posen de manifest una cultura agressiva de reducció de costos i el menyspreu cap a les autoritats aèries nord-americanes, pot aprofundir la crisi de Boeing, que lluita per recuperar el seu avió més venut i restablir la confiança pública. No obstant, l'agència aèria dels Estats Units va dir que els missatges no plantegen noves preocupacions en matèria de seguretat, tot i que "el to i el contingut d'algun llenguatge que apareix als documents és decebedor".