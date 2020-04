"Encara queda un llarg camí per endavant", adverteix l'OMS

"No s'equivoquin, encara ens queda un llarg camí per endavant. Aquest virus estarà amb nosaltres durant molt de temps". Així de clar ha estat aquesta tarda el secretari general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom, que ha alertat que el "perill més gran ara mateix" és "la complaença".

Adhanom ha admés que el brot és ja "estable o descendent" a "la majoria dels països de l'Europa Occidental, tot i que els números són alts i es veuen tendències a l'alça en altres zones com Centreamèrica, l'Àfrica o l'Europa de l'Est". "Veiem diferents tendències a diferents regions i fins i tot dins d'aquestes regions", deia Adhanom. A l'Àfrica, de fet, la majoria dels casos són encara importats, mentre que alguns països de l'Àsia s'apropen a la fase de control.

Amb tot, la majoria de països del món, ha dit, estan encara en una fase inicial de la pandèmia, i fins i tot els que van ser colpejats molt aviat "estan veient ara un resorgiment de casos", com és el cas de Singapur o el Japó. Això vol dir, segons l'OMS, "que el virus es manté extremadament perillós i que la majoria de la població mundial és encara susceptible [d'agafar-lo] i això vol dir que l'epidèmia pot rebrotar fàcilment".

"Una proporció molt gran de la transmissió d'aquest virus s'està produint dins de les residències de gent gran", i en molts països es produeixen "brots individuals" dins de molts d'aquests centres "amb consequències devastadores", ha apuntat per la seva banda el director executiu de l'organisme, Michael J. Ryan. "Com protegir i blindar la nostra gent gran sense bloquejar-los del tot del que els fa humans i socials" és el repte, ha reblat Ryan.

Preguntat sobre si hauria d'haver declarat el covid-19 una pandèmia molt abans del que ho va fer, Adhanom ha assegurat que es va fer "tan aviat com va ser possible", ja que es va declarar com a emergència internacional el 30 de gener, quan encara hi havia només 82 casos fora de la Xina, dels quals només uns 10 a Europa, i cap mort. "La resta del món va tenir temps suficient a respondre: amb 82 casos hi havia temps de tallar-ho d'arrel", ha volgut remarcar.