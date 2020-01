El príncep Enric i Meghan Markle s'allunyen de la casa reial per iniciar una vida independent

Nova sacsejada per a la família reial britànica, després dels problemes que ha travessat últimament el príncep Andreu , quart fill d'Elisabet II, a causa dels seus vincles amb el pederasta convicte Jeffrey Epstein. El príncep Enric, tercer en la línia de successió al tron, i la seva dona, l'actriu nord-americana Meghan Markle, han anunciat aquest dimecres que tenen la intenció d'allunyar-se de la cort de Sant James i començar una vida independent al marge, almenys en part, de la pompa i el glamur del Palau de Buckingham. Amb tot, encara duran a terme algunes funcions de representació reial, si més no, inicialment.

En un comunicat compartit a Instagram, el duc i la duquessa de Sussex han informat del següent: "Després de molts mesos de reflexions i debats interns, aquest any hem optat per fer una transició i començar a desenvolupar un nou paper progressiu dins de la institució. Tenim la intenció de fer un pas enrere com a membres sèniors de la família reial i treballem per independitzar-nos econòmicament". El sorprenent anunci ha arribat poc després que Enric i Meghan tornessin d’un període sabàtic de sis setmanes al Canadà amb el seu fill, Archie.

651x366 El príncep Enric gesticulant al costat de la seva dona, Meghan Markle, mentre cavalquen en un carro de cavalls després de la seva cerimònia de casament a la capella de Sant Jordi al castell de Windsor, a la Gran Bretanya / DAMIR SAGOLJ / REUTERS El príncep Enric gesticulant al costat de la seva dona, Meghan Markle, mentre cavalquen en un carro de cavalls després de la seva cerimònia de casament a la capella de Sant Jordi al castell de Windsor, a la Gran Bretanya / DAMIR SAGOLJ / REUTERS

651x366 Carles, príncep de Gal·les; Cami·la, duquessa de Cornualla; el príncep Andreu, duc de York; la reina Isabel II; Meghan, duquessa de Sussex; el príncep Enric, duc de Sussex; el príncep Guillem, duc de Cambridge, i Catarina, duquessa de Cambridge, al balcó del Palau de Buckingham / CHRIS JACKSON / GETTY Carles, príncep de Gal·les; Cami·la, duquessa de Cornualla; el príncep Andreu, duc de York; la reina Isabel II; Meghan, duquessa de Sussex; el príncep Enric, duc de Sussex; el príncep Guillem, duc de Cambridge, i Catarina, duquessa de Cambridge, al balcó del Palau de Buckingham / CHRIS JACKSON / GETTY

651x366 Els ducs de Sussex posant amb els Yankees de Nova York abans del seu partit contra els Boston Red Sox al London Stadium / PETER NICHOLLS / GETTY Els ducs de Sussex posant amb els Yankees de Nova York abans del seu partit contra els Boston Red Sox al London Stadium / PETER NICHOLLS / GETTY

651x366 Meghan, duquessa de Sussex, en una visita a la mesquita d'Auwal, a Ciutat del Cap, amb el príncep Enric, duc de Sussex, durant la seva gira real a Sud-àfrica / TIM ROOKE / GETTY Meghan, duquessa de Sussex, en una visita a la mesquita d'Auwal, a Ciutat del Cap, amb el príncep Enric, duc de Sussex, durant la seva gira real a Sud-àfrica / TIM ROOKE / GETTY

651x366 El príncep Enric i Meghan, duquessa de Sussex, amb el seu fill durant un 'photocall' per presentar el seu nadó a St George's Hall, al castell de Windsor / DOMINIC LIPINSKI / GETTY El príncep Enric i Meghan, duquessa de Sussex, amb el seu fill durant un 'photocall' per presentar el seu nadó a St George's Hall, al castell de Windsor / DOMINIC LIPINSKI / GETTY

651x366 El príncep Enric, duc de Sussex, i Meghan, duquessa de Sussex, rebuts per nens locals a l'arribada a l'aeroport de Dubbo, a Austràlia / CAMERON SPENCER / GETTY El príncep Enric, duc de Sussex, i Meghan, duquessa de Sussex, rebuts per nens locals a l'arribada a l'aeroport de Dubbo, a Austràlia / CAMERON SPENCER / GETTY

651x366 El príncep Enric i Meghan, ducs de Sussex, visitant una exposició d'artesania, estores i teles al Centre de Convencions Fa'onelua a Nuku'alofa, a Tonga / DOMINIC LIPINSKI / GETTY El príncep Enric i Meghan, ducs de Sussex, visitant una exposició d'artesania, estores i teles al Centre de Convencions Fa'onelua a Nuku'alofa, a Tonga / DOMINIC LIPINSKI / GETTY

651x366 Moment en què Archie, el fill dels ducs de Sussex, coneix el permi Nobel Desmond Tutu / GETTY Moment en què Archie, el fill dels ducs de Sussex, coneix el permi Nobel Desmond Tutu / GETTY

651x366 El príncep Enric visitant un espai afectat per les mines antipersona a Angola, tal com va fer anteriorment la seva mare / DOMINIC LIPINSKI I ANTONIO COTRI / EFE El príncep Enric visitant un espai afectat per les mines antipersona a Angola, tal com va fer anteriorment la seva mare / DOMINIC LIPINSKI I ANTONIO COTRI / EFE

La BBC ha informat que la família reial desconeixia el contingut del comunicat i que s'ha sentit "dolguda" després que es fes públic. De fet, la casa reial ha emès una breu nota que sembla, gairebé, una declaració de guerra. Hi afirma que, per bé que entenen "el desig [de la parella] d'emprendre un nou enfocament, són temes complicats" i que "caldrà temps" per resoldre'ls. Un missatge de clar disgust per la determinació presa pel príncep Enric i Meghan, que han avantposat els interessos personals als de la família Windsor i la Corona.

Enric i Meghan també asseguren en l'escrit difós a Instagram que tenen previst "repartir el temps entre el Regne Unit i els Estats Units", un equilibri geogràfic que els permetrà, asseguren, educar el seu fill "amb una estima per la tradició reial en què va néixer", alhora que proporcionarà a la família l’espai per centrar-se "en el pròxim capítol [de la seva vida]", inclòs el llançament de la seva "nova entitat benèfica".

D'altra banda, sorprèn l'afirmació d'Enric i Meghan en el sentit que treballaran per ser financerament independents. En el cas del príncep, i gràcies al llegat de la seva mare, es calcula que té una fortuna d'entre quinze i trenta milions de dòlars. Pel que fa a Megahn Markle, i com a resultat de la seva carrera com a actriu, fonts de la BBC estimen que té un patrimoni d'uns set milions de dòlars.

Darrere les molt diplomàtiques paraules de la popular parella s'intueix que la decisió és fruit, entre altres factors, de la pressió que especialment el príncep ha sentit que la premsa britànica posava sobre la seva dona i el seu fill, en una repetició de la persecució que va partir la seva mare, Diana de Gal·les. La institució que els atorga tota mena de privilegis també els devora, i aquest allunyament progressiu és la manera menys traumàtica de denunciar-ho. Molt menys que la manera en què ho va fer Meghan l'any passat, en un documental d'ITV News, en què no va amagar la incomoditat que sentia per saber-se en el focus de l'atenció mediàtica.

Els últims mesos, a més, hi ha hagut tota mena d'especulacions sobre el paper de la parella dins de la família reial, després que s'hagi informat de trobades entre el príncep de Gal·les, Carles –el pare d'Enric–, i la reina Elisabet II per debatre aquest afer. Enric i Meghan haurien sentit una certa incertesa sobre el seu futur dins del clan dels Windsor en el que, s'intueix, podria ser una monarquia amb menys ostentació, segons la defineixi Carles quan acabi arribant al tron.