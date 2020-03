Mort a trets un immigrant que intentava entrar a Grècia des de Turquia

Una persona ha mort aquest dimecres a trets dels soldats grecs quan intentava travessar la frontera des de Turquia per entrar a Grècia, segons han informat fonts de les autoritats turques. Els fets haurien tingut lloc aquest matí cap a les 11 quan un grup d'immigrants han intentat travessar la frontera i els soldats grecs els han rebut amb gas lacrimogen, boles de goma i també munició real.

L'home ha rebut un impacte al pit que li ha causat la mort, i cinc persones més han resultat ferides, segons explica en un comunicat el governador de la ciutat d'Edirne, a la banda turca de la frontera.

Mentrestant, el president turc, Tayyip Erdogan, ha ofert aquest matí una roda de premsa en què ha dit que espera poder pactar un alto el foc a la regió d'Idlib, al nord de Síria, en la seva reunió de demà dijous amb el president rus, Vladímir Putin, a Moscou. En aquesta regió del nord de Síria, l'exèrcit turc i els rebels sirians s'enfronten a les forces governamentals sirianes de Baixar al-Assad que tenen el suport de Rússia.

Erdogan ha fet també una crida a la Unió Europea per demanar-li que li doni suport a Síria si vol que Turquia torni a tancar les portes als refugiats que estan travessant ara la frontera cap a Grècia.

Per la seva banda, el Kremlin també espera un ràpid acord per la regió. "Tenim intenció de debatre sobre la crisi d'Idlib, esperem arribar a una entesa sobre les seves causes, els seus efectes nocius i arribar a un conjunt de mesures necessàries conjuntes", ha declarat als periodistes el portaveu del Kremlin Dimitri Peskov.

Mentrestant, sobre el terreny, a Síria les forces armades turques amb el suport de rebels sirians han intensificat els seus atacs sobre l'exèrcit de Baixar al-Assad a Idlib, on en les últimes hores han mort dos soldats turcs més. Va ser precisament un atac aeri d'Al-Assad que va matar 33 soldats turcs el que va portar Erdogan a obrir les fronteres amb Grècia per pressionar la UE perquè l'ajudi a Síria.