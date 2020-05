Escàndol a Bolívia per la compra amb sobrecost d'uns respiradors d'una empresa catalana

En plena expansió del coronavirus a Llatinoamèrica, el govern bolivià s'enfronta a un presumpte cas de corrupció per la compra a un preu molt per damunt de l'habitual de 170 respiradors fabricats per l'empresa catalana GPA Innova i distribuïts per la companyia basca IME Consulting. El ministre de Salut, Marcelo Navajas, va ser detingut aquest dimecres en el marc de la investigació de l'adquisició dels aparells i poc després es confirmava el seu cessament per part de la presidenta interina de Bolívia, Jeanine Áñez, que va accedir al poder després del cop d'estat encobert a Evo Morales del novembre del 2019.

Me comprometo a llevar a fondo esta investigación contra los que hubieran cometido un acto de corrupción en la compra de respiradores, y a que cada centavo sea devuelto a los bolivianos. Voy a seguir trabajando para equipar nuestros hospitales con transparencia. pic.twitter.com/AqDpIqZ81L — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) May 20, 2020

De fet, Áñez havia sigut l'encarregada d'anunciar la setmana passada la compra dels respiradors a l'empresa catalana, la primera adquisició del seu govern per fer front a la crisi del coronavirus. Els aparells per a unitats de teràpia intensiva van arribar la setmana passada al país en un vol procedent de Barcelona i s'havien començat a distribuir pels hospitals bolivians fins que diversos mitjans van revelar que el cost de la compra era de 27.683 dòlars (24.600 euros) per aparell, molt per damunt del seu preu real.

A banda de Navajas, també han sigut detinguts el director general de l'Agència d'Infraestructures de Salut i Equipaments Mèdics (AISEM), Geovanni Pacheco; el director general d'Assumptes Jurídics del ministeri de Salut, Fernando Valenzuela, i dos assessors del Banc Interamericà de Desenvolupament, que va avalar la compra.

El contrato investigado por sobreprecio por los respiradores era de 4773600 US. Llegaron a pagar 2028780 del total a los españoles. He ordenado que no se pague un centavo más. Mi compromiso es recuperar el dinero de los bolivianos. Seguiremos investigando caiga quien caiga. — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) May 20, 2020

Segons han explicat fonts de GPA Innova a l'ARA, el preu dels aparells és de 6.600 euros (6.000 pel respirador més 600 euros pels accessoris). Detallen que la venda al govern bolivià no es va gestionar de manera directa, sinó que es va fer a través d'un intermediari, l'empresa basca IME Consulting, que és qui va comprar els 170 aparells Respira. "Simplement vam fer una oferta a preu de tarifa, que eren els 6.000 euros més uns 600 euros per accessoris bàsics. Vam rebre una paga i senyal, vam fer la reserva i vam acabar la producció", asseguren des de l'empresa. A principis de març, GPA Innova va rebre l'autorització de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) per desenvolupar el respirador de campanya Respira, dissenyat en col·laboració amb els hospitals Clínic i Germans Trias i Pujol.

"Nosaltres no sabem si ell [IME Consulting] va vendre a una altra empresa o va vendre directament. Nosaltres no tenim ni els detalls del contacte ni què inclou o no inclou. Tot això ja queda fora del nostre abast", asseguren des de GPA Innova. L'empresa detalla que abans de fer-se efectiva la venda el cònsul de Bolívia a Barcelona, David Pareja, els va visitar per comprovar l'existència dels respiradors i que, posteriorment, IME Consulting va fer el pagament, va recollir el material i el va enviar a Bolívia. "Els nostres preus són preus de fàbrica, que només inclouen el dispositiu, l'any de garantia legal i un servei remot d'assistència. Tot això és el que el distribuïdor o qui faci la venda ha d'incloure", diuen des de GPA Innova. Des de l'empresa assenyalen que hi ha una sèrie de serveis, com el transport o el manteniment, que "poden justificar un augment del preu i que aquest sigui superior al del dispositiu".

IME Consulting és una empresa radicada a Biscaia l'administrador únic de la qual és Ignacio Mazarrasa Escoriaza. Segons diversos informes financers, l'empresa, que opera des del 2011, es dedica a la prestació de serveis d'intermediació entre tot tipus d'entitats. En declaracions a l'ARA, Mazarrasa, que no ha volgut fer declaracions i ha remès a les explicacions donades als mitjans bolivians, ha assegurat que la polèmica és "un tema polític" i ha detallat que la seva empresa ja ha enviat tota la documentació i les factures al govern de Bolívia. En una entrevista amb el diari bolivià Página Siete, Mazarrasa explica que la diferència de preu entre el cost dels aparells i el que va pagar el govern bolivià es deu a serveis afegits com l'actualització del software de l'aparell, que tindria un cost de 4.000 dòlars, les bateries (que costen 1.500 dòlars cada una) i el transport, entre altres.

A banda de l'escàndol pel sobrecost, els respiradors també han rebut crítiques perquè són aparells d'emergència i no per a tractaments en unitats intensives. Els Respira que han arribat a Bolívia són els models més bàsics, que amb l'actualització del software poden oferir els modes de ventilació assistida, segons ha explicat GPA Innova.

Actualment Bolívia comptabilitza un total de 4.919 casos de coronavirus i la seva corba de nous contagiats no deixa de pujar des de principis d'abril. Les zones més afectades del país són els departaments de Santa Cruz i Beni, que concentren el 81% dels casos i que tenen els serveis mèdics col·lapsats.