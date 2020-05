Onada de protestes i aldarulls als EUA per la mort d'un afroamericà mentre era detingut per la policia

La mort de l'afroamericà George Floyd dilluns passat mentre era detingut a Minneapolis ha generat una onada de protestes en diverses ciutats dels Estats Units que van començar dimecres a la tarda i encara continuen. La policia ha disparat gas lacrimogen i bales de goma per dispersar els manifestants, que han arribat a saquejar botigues i incendiar un edifici a Minneapolis, indignats pel que consideren un nou cas de violència racista per part de les forces de seguretat. Tot i que l'FBI ja havia anunciat que investigaria el cas i els agents involucrats en la detenció van ser expulsats del cos, la magnitud del descontentament ciutadà ha portat el departament de Justícia dels EUA a assegurar avui en un comunicat que ha convertit aquest cas en la seva "prioritat número u".

Fires break out as violent protests over the death of George Floyd rocked Minneapolis for a second night https://t.co/878tZkvO7N pic.twitter.com/5TCGAkZVy2 — TIME (@TIME) May 28, 2020

El departament investigarà si els agents que van detenir Floyd, de 46 anys, van violar lleis federals. Un vídeo de l'arrest gravat per un testimoni, que es va difondre de manera viral a les xarxes socials, mostra com un policia li pressiona el coll durant com a mínim cinc minuts, fins que perd el coneixement. Durant tota aquesta estona, fins que es queda inconscient, Floyd repeteix: "Sisplau, no puc respirar". No només ell, sinó que múltiples vianants s'acosten a l'escena demanant a la policia que el deixin respirar o li prenguin el pols. Finalment, se l'emporta una ambulància mentre alguns testimonis, que ja veuen que l'home ha deixat de moure's, increpen la policia. Floyd va morir poc després d'arribar a l'hospital.

Protesters on the 101 Freeway in Los Angeles could be seen smashing the windows of two CHP cruisers as one fled with a protester on the vehicle. The protestor was later taken away in an ambulance. The group was protesting the death of #GeorgeFloyd https://t.co/WOLqoGOZyP pic.twitter.com/sSJUp6QmCv — CBS Los Angeles (@CBSLA) May 28, 2020

Les manifestacions van començar dimecres de manera pacífica, hores després que l'alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, demanés que es presentin càrrecs contra l'agent de policia blanc que manté insistentment el genoll damunt del coll de Floyd. Segons informa The New York Times, les protestes han tingut lloc a la mateixa ciutat, però també a Memphis i Los Angeles, on també s'han produït aldarulls i enfrontaments amb la policia.

The affordable housing development is gone. Wendy's, too. AutoZone, a husk. pic.twitter.com/95UjML7lN6 — Libor Jany (@StribJany) May 28, 2020

Les imatges que circulen a les xarxes socials mostren diversos incendis i saquejos de botigues. Segons el diari Star Tribune de Minneapolis, s'han saquejat tant botigues com petites empreses a la ciutat. També s'ha cremat un edifici davant l'angoixa de veïns que intentaven evitar que el foc arribés a les cases properes. A més, el rotatiu local també informa que una persona ha rebut un tret "mortal" a la zona on es produïa la protesta, "possiblement per part d'un propietari d'una botiga, que va dir que la persona estava saquejant el seu negoci".

**WARNING/STRONG LANGUAGE IN VIDEO** The scenes from #Memphis on Wednesday night as crowds protest killing of #GeorgeFloyd. There were tense moments throughout the night as protesters took over Union Avenue and stood face-to-face with police. @WMCActionNews5 pic.twitter.com/87Bg37hoXn — Brandon Richard (@BrandonLRichard) May 28, 2020

A través de Twitter, l'alcalde Jacob Frey ha demanat als ciutadans que abandonin les manifestacions: "Sisplau, Minneapolis, no podem deixar que la tragèdia es converteixi en més tragèdia". El germà de la víctima, Philonise Floyd, ha assegurat en declaracions a la CNN que està "cansat de veure morir homes negres" i entén la ira de la gent, però ha demanat als manifestants que siguin pacífics. "A la policia, vull que facin les coses bé: comenceu a fer la vostra feina bé", ha reclamat. "Vull justícia, vull justícia".

Les escenes de violència policial contra ciutadans afroamericans són una constant en els EUA. La comunitat afroamericana s'ha mobilitzat en els últims anys exigint que es revisin les pràctiques en el cos, que consideren racistes, principalment a través del moviment Black Lives Matter.