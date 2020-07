Boris Johnson viatja a Escòcia davant l'augment del suport a la independència

Un dia abans que demà divendres es compleixi el primer aniversari de l’arribada de Boris Johnson al poder, el premier britànic ha viatjat aquest matí de dijous a Escòcia en el que s’interpreta com un intent de posar fre al creixent suport a la independència del país. Una tendència que les enquestes han mostrat en les últimes setmanes de forma sostinguda i continuada. Com informa avui The Scotsman, el suport al sí a la secessió se situa, a hores d’ara, en el 54%. Johnson hi ha viatjat per fer diferents anuncis d'inversions en les diferents illes d'Escòcia.

En mig d’aquest context, amb la pandèmia encara activa i una crisi econòmica l’abast de la qual és impossible de preveure, Johnson s’hi ha desplaçat per recordar, entre altres elements, que gràcies al Tresor britànic hi ha 900.000 escocesos que continuen rebent un salari. El premier ha volgut presentar així el "poder de la Unió" davant de la presumible feblesa d’un estat trencat.

Nicola Sturgeon, la primera ministra del país, ha rebut amb ironia Johnson, afirmant que la seva presència a Escòcia ajuda el moviment. En una piulada a primera hora del dijous, Sturgeon ha assegurat: “Un dels arguments clau per a la independència és la capacitat d'Escòcia de prendre les nostres pròpies decisions, en comptes que el nostre futur sigui decidit per polítics als quals no vam votar, i que ens porten per un camí que no hem escollit. La seva presència ho destaca”.

I welcome the PM to Scotland today. One of the key arguments for independence is the ability of Scotland to take our own decisions, rather than having our future decided by politicians we didn’t vote for, taking us down a path we haven’t chosen. His presence highlights that. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) July 23, 2020

Sturgeon acompanya el seu comentari d'una il·lustració de The Times, de la setmana passada, en què apareix Johnson caminant cap a Sturgeon sobre una unió que s'ensorra.

Ian Blackford, líder del Partit Nacional Escocès (SNP, en les sigles en anglès) a Westminster també ha suggerit que el viatge de Johnson suposa un retorn a velles formes de fer política: "Els dies de dir-nos a Escòcia que som massa infantils, massa pobres o massa estúpids s'han acabat".

Però el camí cap a una hipotètica independència d'Escòcia és encara llarg i feixuc, i ha de passar, irremeiablement, per una victòria per majoria absoluta en les eleccions nacionals del mes de maig del 2021. Amb una majoria folgada a la cambra d'Edimburg, Sturgeon pressionarà molt Johnson per a un nou referèndum. I el no del premier difícilment podrà ser etern si l’SNP veu validada la seva opció.

En tot cas, sí que sembla que s'ha produït un moviment de plaques tectòniques a favor de la secessió els últims mesos. Un dels grans especialistes en demoscòpia del Regne Unit, el catedràtic John Curtice de la Universitat de Strathclyde, a Glasgow, ha assegurat aquest matí, en declaracions al programa Today de BBC Radio 4, que la percepció sobre la gestió dels dos líders, Johnson i Sturgeon, ha "propulsat les urnes" a favor de la secessió.

Protestes contra el primer ministre

La presència de Johnson al país ha desfermat aquest matí una petita protesta per part d'un grup de manifestants, que s'han reunit a la carretera de Stromness, a les illes Orkney, on Boris Johnson es trobava amb pescadors de Copland Dock, a la segona ciutat de les illes, Stromness. El missatge del premier és clar: el Brexit i la negociació amb la Unió Europea, que podria quedar en no res les pròximes hores, els assegura el control sobre els bancs de pesca.

Els manifestants a Orkney, emmascarats, duien pancartes amb eslògans que demanaven: "Traieu les mans d'Escòcia" o "La nostra Escòcia, el nostre futur", i al damunt d'una furgoneta es veia una altra proclama: "Referèndum d'independència ara".

Ha sigut precisament durant la visita a Orkney que Johnson ha tornat a refusar la possibilitat d'un nou referèndum, afirmant que la votació del 2014 va ser "decisiva" i que va suposar "un esdeveniment per a una generació". La població d'Orkney va votar el 67% a favor de romandre al Regne Unit. Ha sigut allí on Johnson ha recordat que la resposta al coronavirus ha demostrat "la força de la unió per fer front a determinats fets crucials". "Donar suport a la gent a través del règim de furlough [l'ERTO del Regne Unit], i el treball de l’exèrcit, fent tests i traslladant malalts d'una lloc a un altre", ha remarcat.

Johnson també es reuneix al llarg del dia d'avui amb membres de les forces armades i les seves famílies com a prova d'agraïment per la feina que han fet durant la pandèmia.