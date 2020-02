Escòcia distribuirà universalment i de franc productes d'higiene femenina

Escòcia serà el primer país del món que distribuirà, de forma universal i gratuïta, tampons i compreses per a les dones en edat menstrual. Tots els partits del Parlament de Holyrood (Edimburg) han donat suport aquesta setmana a la tramitació del projecte de la llei que ho farà possible un cop superi tots els tràmits legislatius, probablement poc abans que finalitzi aquest 2020. La iniciativa, promoguda per la diputada laborista Monica Lennon, obligarà el govern escocès a finançar aquests productes d'higiene bàsica "per a qualsevol persona que els necessiti".

Monica Lennon ha calculat en 10,5 milions d'euros l'estimació de costos per a la distribució universal. El govern escocès, però, considera que el cost arribarà gairebé al doble, raó per la qual, inicialment, no volia donar suport a la iniciativa. Finalment, però, dimarts passat va haver d'admetre que la popularitat de la mesura és tal que no podia oposar-s'hi quan falta poc més d'un any per a les eleccions al Parlament d'Edimburg.

La llei pretén posar fi al que al Regne Unit s'anomena " period poverty", la pobresa menstrual, definida com la dificultat o impossibilitat de comprar productes d’higiene femenina.

D'acord amb una enquesta de l'any 2018 feta sobre 2.000 noies i dones d'escoles primàries, secundàries i universitats, una quarta part té problemes econòmics per comprar els productes.

El febrer del mateix 2018, l'organització Women for Independence sostenia també que una de cada cinc escoceses han experimentat en algun moment la pobresa menstrual. Aquesta mateixa mostra posava en relleu que l’alternativa més freqüent utilitzada en comptes de compreses o tampons per aquelles dones que no podien pagar-los eren improvisar-ne amb paper higiènic, draps, roba vella, samarretes, mitjons i fins i tot papers de diari. A més, el 17% de les enquestades admetien que ocasionalment havien d’acudir a entitats benèfiques, com ara bancs d’aliments, o bé als amics, per afrontar la despesa.

Una xifra significativa –sempre segons Women for Independence– utilitzava els lavabos públics per tenir accés al paper higiènic de manera gratuïta. El 22% de les consultades asseguraven que no podien canviar els seus productes higiènics amb la freqüència necessària, cosa que va causar, en la meitat, un impacte significatiu per a la salut, com ara que patissin infeccions urinàries.

Una altra enquesta anterior, elaborada per a tot el Regne Unit un any abans, el 2017, va trobar que al voltant del 10% de les adolescents més joves no podien comprar ni tampons ni compreses; el 15% han patit estretors econòmiques per permetre-se'ls i el 19% han hagut de canviar la marca del producte optant per una de més barata per poder tenir-hi accés.

A Escòcia, des de la tardor del 2018, els productes sanitaris bàsics per a les dones són distribuïts gratuïtament però només per a les estudiants, ja siguin de cursos d'ensenyament primari, de secundària o de graus universitaris. Segons dades del govern escocès, en aquest temps, i fins al gener del 2020, se n'han distribuït al voltant d'11 milions. Aquest més de gener ha entrat en funcionament un programa semblant per a les estudiants d'Anglaterra.

A mesura que el projecte de la llei escocesa superi els diferents estadis legislatius, s'anirà definint amb exactitud el funcionament del pla, això és, per exemple, els tipus de productes que es distribuiran –tampons, compreses o copes menstruals– alhora que es garantirà que es faci amb una "privacitat raonable", de la mateixa manera que a hores d'ara ja es faciliten preservatius de franc.

Alguns càlculs elaborats per Women for Independence sostenen que una dona gasta, al llarg de la seva vida menstrual, més de 5.000 euros per cobrir totes les necessitats de productes sanitaris bàsics.

La llei, però, no només vol ocupar-se dels aspectes econòmics de la menstruació, sinó també dels estigmes socials que desperta, d'acord amb les enquestes realitzades. En aquest sentit, un sentiment de vergonya afecta les noies més joves. El 71% de les d'entre els 14 i 21 anys n'han sentit alguna vegada mentre compraven tampons o compreses. L’impacte en l’educació és un altre àmbit que el projecte de llei vol abordar: els investigadors han trobat que gairebé la meitat de les dones més joves enquestades han perdut dies d’escola a causa del seu període.

El prestigiós cineasta Ken Loach, que ha denunciat reiteradament l’austeritat dels governs conservadors des de l’any 2010 i les enormes diferències socials que hi ha al Regne Unit, va incloure en una de les seves pel·lícules més recents , I, Daniel Blake (2016), ambientada a Escòcia, una escena en què una dona jove, d’extracció social baixa, roba un paquet de compreses per impossibilitat de pagar-lo: o triava el producte higiènic o comprava menjar. El guionista del film, Paul Laverty, d’acord amb Loach, la va escriure després de mantenir unes quantes reunions amb associacions feministes del Regne Unit, que el van informar del problema que representa cobrir aquesta despesa.

Al Regne Unit, els productes sanitaris bàsics tenen un IVA del 5%, un punt per sobre del mínim que imposa la Unió Europea. Amb el Brexit, Londres podria suprimir-ne l'impost, però el govern Johnson no s'ha pronunciat encara en cap sentit sobre la qüestió. A Espanya, l'IVA és del 10%. El govern de Pedro Sánchez volia rebaixar-lo al 4% en el projecte de pressupostos del 2019, que finalment no es va tirar endavant.