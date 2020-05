Eslovènia, primer país europeu en donar per acabada l'epidèmia

Eslovènia s'ha convertit en el primer país europeu en donar per acabada l'epidèmia de coronavirus dins del seu territori. El govern eslovè ho va anunciar aquest dijous a la nit després que les dues últimes setmanes s'hagin detectat menys de set casos diaris. "En els dos últims mesos, Eslovènia ha domesticat l'epidèmia. Avui Eslovènia té la millor situació epidemiològica d'Europa", ha assegurat el primer ministre del país, el conservador Janez Jansa.

La declaració de la finalització de l'epidèmia permet deixar enrere mesures com la quarantena obligatòria d'almenys set dies per als viatgers arribats d'altres estats europeus, una norma que estava vigent des de principis d'abril. En canvi, sí que seguirà en peu la quarantena de 14 dies per a viatgers de fora d'Europa. Les úniques persones que no podran entrar al país seran les que manifestin símptomes de covid-19 o que declarin estar malalts de coronavirus.

Pel que fa al vessant econòmic, la desacceleració del final de l'epidèmia també implica que els ajuts per a als ciutadans i empreses afectades pel coronavirus s'acabaran a finals de maig.

Tot i que el país considera finalitzada l'epidèmia, el govern ha recordat que els ciutadans hauran de continuar seguint unes normes bàsiques per prevenir probables noves infeccions. Fins ara els ciutadans eslovens han hagut de dur mascareta dins dels espais públics, mantenir una distància física d'un metre i mig i desinfectar-se les mans abans de moure's per espais públics.

Amb una població de dos milions de persones, des que es va declarar l'epidèmia el 12 de març, Eslovènia ha registrat 1.464 casos de coronavirus i 103 morts. A partir de mitjans de març, el país va posar en marxa un confinament que va suposar el tancament d'escoles, establiments esportius, institucions culturals, bars, restaurants i l'aturada del transport públic.

El govern va començar a alleugerir el confinament el 20 d'abril. El transport públic ha tornat a operar aquesta setmana i la setmana vinent els alumnes començaran a tornar a l'escola. Els bars, els restaurants i els petits hotels (de fins a 30 habitacions) podran tornar a obrir a partir també de la setmana vinent.