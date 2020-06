Espanya farà proves PCR a tots els contactes estrets de casos positius

El ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes canviaran aviat el protocol per tractar casos de coronavirus. Si en plena pandèmia, amb els laboratoris i els serveis d'emergència saturats, es recomanava a tots els contactes estrets d'un cas positiu fer una quarantena de 14 dies però no se'ls feia cap test, a partir de la setmana que ve està previst que es comencin a fer proves PCR a tots els contactes d'un contagiat un cop es confirmi el cas. Així ho ha confirmat aquest dijous el ministre de Sanitat, Salvador Illa, al Congrés, on ha comparegut a la comissió de Reconstrucció Social i Econòmica, que té com a objectiu intentar arribar a acords després de la crisi del coronavirus, sobretot si hi ha un rebrot.

Illa també ha anunciat que està previst que es facin tres controls primaris als aeroports amb l'arribada de viatgers internacionals a partir del 22 de juny, així com un control secundari en cas de trobar-se símptomes. Amb tot, no ha aclarit en què consistirien aquests controls. De moment, en el pla pilot de les Balears s'estan fent controls de temperatura, s'ha d'acreditar el vol d'anada i tornada, així com el lloc d'allotjament al destí turístic, i, en cas de mostrar símptomes de covid-19, un metge visita el viatger. A més, s'estan fent trucades durant l'estada per si hi ha possibles símptomes. Amb tot, Illa ha tornat a descartar de ple "proves indiscriminades" en origen i destí com demanen alguns presidents autonòmics, com la madrilenya Isabel Díaz Ayuso.

Una segona onada "més benigna"

En relació a la possibilitat d’una segona onada de la pandèmia, ha dit que la situació no és la mateixa que al febrer i que, en cas que es produeixi, "serà més benigna", perquè considera que la població ara està molt més preparada. Sobre possibles reformes sanitàries, ja que és l'objectiu de la comissió, ha proposat desenvolupar la llei general de salut pública del 2011, que preveu la creació d'un Centre Estatal de Salut Pública. L'objectiu seria que la informació dels centres sanitaris arribés en temps real al ministeri de Sanitat sense passar pel filtre de les comunitats, després dels problemes amb les dades durant tots els mesos de pandèmia. De fet, el ministeri de Sanitat continua sense actualitzar la xifra total de morts per coronavirus a l'Estat.

Finament, Illa ha insistit en el compromís del govern de coalició a l'inici de la legislatura d'incrementar la despesa sanitària fins a un 7% del PIB. De tota manera, el govern espanyol continua sense pressupostos i viu amb els comptes prorrogats de l'executiu de Mariano Rajoy. Segons el ministre, cal "reformar" i actualitzar el sistema públic de salut perquè davant de possibles rebrots no s'arribi a la situació crítica de les últimes setmanes.