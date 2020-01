Espanya prepara l'evacuació d'una vintena d'espanyols que estan a Wuhan

El govern espanyol prepara l'evacuació de la vintena d'espanyols que es troben actualment a la ciutat xinesa de Wuhan, epicentre del brot de coronavirus que té mig món en alerta. La ministra d'Exteriors, Arancha González Laya, ha assegurat aquest dilluns que estan treballant amb Sanitat, el consolat espanyol a Pequín, i les autoritats xineses i també europees per repatriar els ciutadans espanyols que es troben atrapats en aquesta localitat de Wuhan, que fa gairebé una setmana que està aïllada per mirar de frenar la transmissió de la malaltia: ningú pot sortir-ne ni entrar-hi.

L'operatiu sembla imminent i l'executiu espanyol ja ha avançat que es prendran totes les mesures necessàries per garantir la seguretat durant tot el procés de repatriació.

A la pregunta de si aquests ciutadans, un cop arribin a territori espanyol, hauran de ser posats en quarantena, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha respost durant una entrevista a la Cadena SER que es prendran totes les mesures, en benefici dels repatriats, per confirmar que no tinguin la malaltia. Malgrat això, el ministre ha recordat que el sistema sanitari està "perfectament capacitat" per donar una resposta a aquest brot. Fins al moment, a l'estat espanyol no hi ha cap cas identificat i els quatre casos que es van considerar sospitosos van ser descartats al donar negatiu.

Altres repatriacions

Espanya no és l'únic país que està preparant les repatriacions dels seus ciutadans. França, Alemanya, els Estats Units i el Japó ja han anunciat que ho faran ben aviat. La gran pregunta que hi ha en tots aquests països és com es faran aquestes evacuacions. Fa uns dies semblava que agafava força l'opció de fer-les per carretera, però ara sembla que s'optaria per fer-les a través de vols amb personal mèdic especialitzat.

França, per exemple, ja ha confirmat que ho farà aquesta setmana. La ministra de Sanitat, Agnès Buzyn, ha explicat que les persones repatriades hauran d'estar 14 dies aïllades, un cop arribin a territori francès, en un "lloc d'acollida", per assegurar-se que no estan afectats pel coronavirus. França ja ha detectat tres contagis.