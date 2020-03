Espanya ja és el tercer país amb més casos de la Covid-19 al món

L' estat espanyol, amb gairebé 25.000 contagis, ha superat ja el nombre de casos de l'Iran (18.644 casos), i és el tercer país del món més afectat per la Covid-19, només darrere de la Xina i Itàlia. Al món s'han superat ja les 11.000 morts, amb un total de 275.469 casos de coronavirus, segons el recompte diari de la Universitat de Hopkins, el més actualitzat.

Amb tot, el règim dels aiatol·làs suma ja més de 1.400 morts per coronavirus, una xifra més alta que la d'Espanya, que ahir va superar el miler. La Xina, origen del brot, continua sent el país amb més casos al món, però les seves dades es mantenen estables en 81.303 contagis i 3.250 morts, mentre que Itàlia, amb més de 47.000 contagis i 4.000 morts, és el segon país més afectat però el que ha patit ja més morts per la pandèmia.

Per tercer dia consecutiu, aquest dissabte la Xina no havia registrat cap contagi domèstic nou, una prova més que l'epidèmia està pràcticament controlada del tot al gegant asiàtic.

Un cas d'èxit, Singapur

També aquest dissabte Singapur ha confirmat les seves dues primeres morts per coronavirus, malgrat que va ser un dels primers estats que es va contagiar del brot de Wuhan. Singapur va registrar els primers casos de coronavirus el 4 de febrer, quan el brot estava en plena onada ascendent a la Xina.

Però la seva estratègia agressiva a l'hora de rastrejar tots i cadascun dels contactes de les persones positives, per fer-los la prova i aïllar-les abans i tot que no presentessin símptomes, és el que ha permès al petit país asiàtic anar sempre un pas per davant del virus i mantenir l'epidèmia controlada.

Fins ara Singapur ha confirmat 243 casos positius, dels quals prop d'un centenar van ser contactats per les autoritats abans i tot de presentar símptomes. Amb una investigació i persecució d'estil policial, les autoritats del país han rastrejat tots els contactes dels seus casos des del primer focus del brot: la visita d'uns turistes xinesos a una botiga de remeis medicinals tradicionals a mitjans de gener. Així, han contactat fins a 5.711 persones per fer-los la prova i mantenir-les en quarantena o bé en aïllament si donaven positiu.