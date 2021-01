Esportistes que canvien la història

La història del reverend Raphael Warnock, que fa uns dies es va convertir en el primer senador afroamericà de la història de Geòrgia, dona per a un documental. La imatge de la seva mare de 82 anys, que quan era jove solia guanyar-se la vida recollint cotó, anant al col·legi electoral per donar suport al seu fill va ser una de les imatges del dia de les eleccions, que van tenir un final inesperat. El seu poc previsible triomf i el de Jon Ossoff, un productor de documentals d'investigació, va reforçar les opcions legislatives de Joe Biden ja que li permetrà controlar el Senat dels Estats Units.

El discurs final de Warnock va incloure un vídeo de les jugadores de les Atlanta Dream fent campanya en nom seu contra la republicana, la senadora Kelly Loeffler. El moll de l’ós radica en què la candidata és, a més, copropietària d’aquesta franquícia de la WNBA. Les esportistes van jugar un paper clau en una campanya molt disputada i van aconseguir que Warnock derrotés Loeffler. A més, van fer públic el seu malestar. Com pot evolucionar una lliga amb un propietària a qui la majoria de les seves jugadores s’oposen?

Loeffler és una conservadora ultradretana de manual. Durant l’estiu, la copropietària va criticar obertament la WNBA per dedicar la seva temporada 2020 a la justícia social, al Black Lives Matter. La candidata republicana es va passar bona part de la campanya al Senat acusant el moviment de mantenir opinions antisemites i de promoure la violència i la destrucció de tot el país. El sindicat de jugadores va intentar parar-li els peus i la comissària de la competició li va recordar que les seves opinions no eren coherents amb els valors que intenta transmetre la WNBA.

Quan algunes de les jugadores de les Atlanta Dream i les Seattle Storm van posar-se samarretes demanant el vot per a Warnock, les enquestes tan sols li donaven un 9% de probabilitats de guanyar. Un estudi del The Washington Post considera clau el moment per començar a canviar una tendència de vot que semblava molt definida. Loeffler va aprofitar l’escena per parlar de la incultura de les esportistes. No està clar si l’inesperat final de la campanya i la derrota de Loeffler a les eleccions provocaran canvis en la dinàmica entre ella, les jugadores de les Dream i la WNBA, però LeBron James ja ha començat a liderar una campanya per forçar la seva venda de les accions i aconseguir un nou propietari. Si no en troba cap, ell mateix s’hi posarà al capdavant.