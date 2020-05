Els Estats Units s'arrisquen a patir "l'hivern més fosc" de la seva història

Sense una estratègia centralitzada, la divisió partidista i cultural dels Estats Units s'accentua en plena pandèmia. Republicans i demòcrates recepten solucions divergents, els estats prenen decisions en funció de l'afiliació política del seu governador i els científics han quedat arraconats a la Casa Blanca. Després de setmanes compartint focus amb ells, Donald Trump els ha apartat dels seus actes públics. El país de Trump és ara un país "en transició cap a la grandesa", eslògan que el president repeteix des de fa una setmana. Una etapa de restauració econòmica que, de moment, transita cap a l'abisme. El departament de Treball va anunciar dijous gairebé 3 milions més de nous aturats en l'última setmana. Més de 36 milions en els últims dos mesos.

La falta d'una estratègia federal, d'un pla "centralitzat i coordinat", d'una acció "recolzada per la millor ciència disponible", pot abocar els Estats Units a l'"hivern més fosc en la història moderna". És la descripció de doctor Rick Bright, que era el principal responsable de l'agència federal encarregada del desenvolupament de vacunes fins que va ser apartat del seu lloc a l'abril. Bright ha comparegut aquest dijous davant d'un comitè de la Cambra de Representants per advertir que el temps per controlar la pandèmia "s'està acabant" i per alertar que ignorar la ciència a l'hora de prendre decisions "podria portar-nos a brots més generalitzats i a fer que es perdin moltes més vides en el que queda d'any". Els EUA ja porten 85.000 morts en dos mesos i mig.

Bright va ser destituït, segons va explicar, per oposar-se a les pressions per fer accessible a la població una medicina contra la malària que Donald Trump va promoure durant setmanes com "un punt d'inflexió" contra el nou coronavirus. La mateixa administració va acabar alertant contra el seu ús generalitzat a causa dels seus perillosos efectes secundaris. El retrat que el doctor ha fet durant la seva compareixença és el d'una administració "sense un pla mestre coordinat". Encara que al gener va advertir sobre la falta de material de protecció per als professionals mèdics, s'ha trobat amb la "indiferència" i "nombroses excuses" dels seus superiors. "Es van posar vides en perill i crec que se'n van perdre", ha sentenciat.

El departament de Salut ha emès un comunicat en què carrega contra el doctor Rick Bright, de qui ha dit que "encara no s'ha presentat a treballar", després de ser-li assignat un lloc inferior a l'agència, "però segueix cobrant el seu salari de 285.010 dòlars". Un atac contra el prestigi d'aquest funcionari al qual s'ha sumat el president Trump a Twitter, que ha definit Bright com "un empleat descontent que no té el respecte de la gent amb la qual o parlo" i de qui va sol·licitar que fos acomiadat. Segons el secretari de Salut, Alex Atzar, "tot allò del que s'està queixant s'ha aconseguit".

Crítiques de Trump a Fauci

Tot i que encara no ha arribat a l'extrem de suggerir públicament el seu acomiadament, el president també s'ha mostrat crític amb les opinions que va oferir dimarts al Senat el seu principal expert en malalties infeccions, el doctor Anthony Fauci. Donald Trump va qualificar d'"inacceptable" la postura cautelosa de Fauci sobre una possible reobertura imminent de les escoles. El president anhela que les escoles reobrin perquè els pares puguin desentendre's per unes hores dels fills i així l'economia torni a posar-se en marxa.

Per la seva croada per reobrir el país, amb pressions a aquells governadors que segueixen mantenint vigents les seves ordres de confinament, Trump va rebre dimecres una bona notícia des de Wisconsin. El Tribunal Suprem d'aquest estat de l'Oest Mitjà es va posar del bàndol del Partit Republicà i va determinar la il·legalitat de l'extensió fins al 26 de maig de l'ordre de confinament emesa pel governador demòcrata Tony Evers. La majoria conservadora dels jutges es va imposar 4 a 3. Va ser per motius de procediment, però un d'ells, Daniel Kelly, va comparar les mesures amb les pròpies d'una presó. "La gent vol seguir amb les seves vides", va celebrar Trump. "La gent emmalaltirà i el caos serà responsabilitat dels republicans", va replicar Evers.