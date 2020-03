El govern afganès diu que els Estats Units no tenen autoritat per pactar l'alliberament dels presoners talibans

El president de l'Afganistan, Aixraf Ghani, no ha deixat passar l’oportunitat d’expressar el seu desacord amb l’històric pacte signat dissabte entre els talibans i els Estats Units. Ghani va recordar que Washington no té autoritat per decidir l’alliberament de presoners insurgents, una de les condicions del pacte formalitzat a Doha. L’acord preveu la sortida de les tropes nord-americanes i els seus aliats en un termini de dotze mesos, i també estableix l’alliberament, en deu dies, d’uns cinc mil presoners insurgents a canvi de mil membres de les forces de seguretat afganeses capturats pels talibans. Kabul, que no és signant de l’acord, diu que això ho ha de negociar el govern afganès directament amb els talibans. En una roda de premsa a Kabul, Ghani ha sigut clar: “No hi ha hagut cap compromís [per part del govern afganès] sobre l’alliberament de cinc mil presoners”. Va afegir que Kabul “ha dit clarament a Washington en diverses ocasions que això correspon legalment al poble afganès”. El president no ha descartat, però, que la qüestió sigui matèria de la negociació interafganesa a la qual els talibans s’han compromès en el seu acord amb Washington.

“Està clar que els Estats Units l'estan facilitant [l’acord entre Kabul i els insurgents afganesos], però facilitar no vol dir decidir”, ha dit Ghani. Dirigents talibans havien insistit en les últimes hores que l’alliberament s’havia de produir abans del 10 de març, quan han de començar les negociacions entre els talibans i el govern, i que fins i tot havien entregat als Estats Units la llista amb els noms dels presoners que volen que siguin alliberats. En l’esquema de Washington, que prioritza en any electoral complir la promesa de Donald Trump de fer tornar les tropes a casa, l’acord amb els talibans ha de donar pas a les negociacions interafganeses que posin fi a 19 anys de guerra al país, des de la invasió nord-americana que va enderrocar el règim dels islamistes.