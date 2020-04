Els Estats Units superen Itàlia i ja són el país amb més morts per covid-19

Aquest dissabte Itàlia ha deixat de ser el país amb més morts per covid-19, després que els Estats Units traspassessin la barrera dels 19.700 decessos. Amb més de mig milió de casos, continuen sent el país més afectat, i ara també el que té més morts en nombres absolut, tot i que en proporció a la seva població de 300 milions d'habitants no té encara la taxa més alta de mortalitat. En aquest cas és Espanya, amb 16.300 morts, el país que té una taxa més alta en relació als seus habitants.

Amb tot, el coronavirus no dona treva a Itàlia, que torna a registrar aquest dissabte un petit repunt en el nombre de casos i de morts diaris després que ahir haguessin tornat a baixar (i que el dia anterior també pugessin). En les últimes 24 hores s'han afegit 619 noves morts al país per la pandèmia (després de 570 divendres) i s'han registrat 4.694 nous casos (3.951 divendres). Són dades molt similars a les de dijous, quan també hi va haver un repunt, i porten el balanç total de casos al país a 152.271, amb 19.468 morts.

Per la seva banda, França, el quart país amb més casos després dels EUA, Espanya i Itàlia, ha registrat aquest dissabte 635 morts més per coronavirus, dada que eleva el balanç de morts al país als 13.832. D'aquests, 4.889 han mort en residècies de gent gran, 290 més que el dia abans.

Ha baixat, però, el nombre de pacients en unitats de cures intensives, amb 6.883 des dels 7.004 que hi havia ahir. El director general de Sanitat francès, Jérôme Salomon, diu que aquestes dades estan perfilant ja "la meseta epidèmica". França té en total 93.790 casos positius de covid-19.