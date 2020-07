Els Estats Units ordenen tancar el consolat xinès a Houston en 72 hores

Els Estats Units han ordenat a la Xina que tanqui el seu consolat diplomàtic a Houston, segons ha informat aquest dimecres el ministre de Relacions Exteriors xinès, una mesura que suposa un altre cop a les ja deteriorades relacions entre les dues potències.

Hores després que l'administració Trump notifiqués a la Xina la seva decisió, es va veure fum que sortia des d'un pati a l'interior del consolat mentre els empleats llançaven el que semblava documentació en barrils en flames, segons un vídeo publicat per KPRC-TV, una emissora de televisió local. La policia i els parcs de bombers de Houston van respondre a un incendi dimarts al vespre, però no van entrar a l’edifici, sobre el qual els xinesos tenen la sobirania.

El tancament del consolat xinès a Houston és l’últim esforç de l’administració Trump per endurir les condicions a diplomàtics xinesos, periodistes, estudiosos i altres ciutadans d'aquell país que viuen als Estats Units. Les restriccions han inclòs regles de viatges similars a les de la Guerra Freda per als diplomàtics i han forçat diverses organitzacions de notícies estatals xineses a registrar-se com a entitats diplomàtiques. L’administració també està estudiant la prohibició de viatjar als Estats Units per als membres del Partit Comunista i les seves famílies, un moviment que afectaria 270 milions de persones.

Wang Wenbin, portaveu del ministeri d'Afers Exteriors de la Xina, ha reclamat als Estats Units que revoqui la decisió immediatament. "En cas contrari, la Xina tindrà reaccions legítimes i necessàries", ha dit, suggerint que Pequín podria, com a mínim, tancar un dels consolats nord-americans a la Xina. Wang ha qualificat la mesura de sense precedents i il·legal segons el dret internacional i l'ha descrit com la més recent d'una sèrie d'agressions.

"Durant un temps, el govern dels Estats Units ha desviat la culpa cap a la Xina amb l'estigmatització i els atacs injustificats contra el sistema social xinès, assetjant personal diplomàtic i consular xinès als EUA, intimidant i interrogant els estudiants xinesos i confiscant els seus dispositius electrònics personals, fins i tot detenint-los sense causa", ha denunciat. Tancar un consolat és un assumpte greu, però no té precedents en moments de tensions diplomàtiques.

El 2017 l’administració Trump va ordenar a Rússia que tanqués el seu consolat a San Francisco, juntament amb dos annexos prop de Nova York i Washington, en represàlia per les restriccions russes al nombre de diplomàtics nord-americans a Moscou. Aquests moviments es van derivar de la suposada interferència de Rússia en les eleccions presidencials del 2016.

A més de la seva ambaixada a Washington, la Xina té consolats en quatre ciutats més: Nova York, Chicago, Los Angeles i San Francisco. L’efecte del tancament sobre les relacions i els viatges entre els dos països encara és incert. Els consolats principalment processen visats per a viatgers que visiten la Xina; el consolat de Houston s'encarregava d'això per als estats del sud, des de Texas fins a Florida. Amb tot, en qualsevol cas els desplaçaments entre els dos països han estat molt limitats a causa de la pandèmia de coronavirus.