Els Estats Units registren un nou rècord diari amb 4.000 morts per coronavirus

Les festes de Nadal estan disparant els casos de coronavirus als Estats Units. Les autoritats han confirmat aquest divendres un nou màxim de defuncions a causa del covid-19, amb més de 4.000 morts en un dia, i és la tercera jornada consecutiva en què es registren xifres rècord. La mitjana de l’última setmana se situa en 2.750 morts diàries, la més elevada des que va començar la pandèmia.

El principal responsable de la lluita contra el coronavirus al país, Anthony Fauci, ha alertat que els EUA es troben en un moment delicat: “Creiem que les coses aniran a pitjor durant el mes de gener”, ha dit, per després demanar que es respectin les mesures sanitàries, com ara l’ús de la mascareta o el manteniment del distanciament social. Només així serà possible “aplanar aquesta acceleració”, ha recordat Fauci.

L'expert en malalties infeccioses ha relacionat el nou pic de coronavirus amb els desplaçaments i les reunions durant les festes de Nadal. “Ara no és moment de retrocedir”, ha avisat el director de l’Institut Nacional d’Al·lèrgies i Malalties Infeccioses. El país nord-americà és el més tocat al món per la pandèmia en xifres totals, amb prop de 21,6 milions de casos i 365.317 morts, segons dades de la Universitat Johns Hopkins.

Tot i que els EUA han començat a distribuir la vacuna, les autoritats han rebut crítiques pels retards que s’estan produint: per Cap d’Any només s’havien vacunat un 20% de les persones previstes, és a dir, 4,2 milions dels 20 milions esperats. Fauci va declarar la setmana passada que hi havia hagut “un parell de problemes tècnics, però això és comprensible” donada la gran quantitat de dosis que s’han de subministrar als Estats Units.

El Centre per al Control i la Prevenció de Malalties pronostica que el nombre acumulat de defuncions continuarà augmentant al llarg del gener, i projecta que s’arribarà a una xifra d'entre 405.000 i 438.000 morts. És per aquesta situació alarmant que els estats centren els esforços en una distribució generalitzada de la vacuna. El director general de Sanitat del EUA, Jerome Adams, ha dit que els hospitals que puguin passar a la segona fase de vacunació haurien de fer-ho: “Els estats no només poden, sinó que haurien d’expandir agressivament la vacunació a altres fases si el subministrament actual excedeix la demanda a la fase 1A”.

Meeting with ⁦ @CDCDirector⁩ ⁦⁦ @HHS_ASH⁩ and Tony Fauci.



We want to reiterate that ACIP guidance are recommendations- not mandates. States not only can, but SHOULD aggressively expand vaccinations to other phases if current supply exceeds demand in phase 1a!

Hospitals saturats a Los Angeles

La situació és crítica a tot el país, i especialment a la segona ciutat més gran dels EUA, que està a punt de viure el col·lapse dels sistemes d’atenció mèdica a causa de l’augment de casos. Els funcionaris de salut de Los Angeles han demanat als treballadors d’ambulàncies que deixin de portar als hospitals pacients adults amb poques possibilitats de sobreviure, donada la manca de llits i personal.

La saturació de l’atenció mèdica s’exemplifica amb la llarga cua que han de fer les ambulàncies per descarregar els pacients en diversos hospitals de la ciutat i el comtat. En alguns casos s’han d’esperar diverses hores, la qual cosa genera retards en tot el sistema d’emergències. És per això que l’Agència de Serveis Mèdics d’Emergència del comtat de Los Angeles ha pres la decisió de donar per perduts els pacients en un estat més delicat.

“Els pacients en parada total traumàtica que compleixin els criteris actuals de Ref 814 per a la determinació de mort no seran ressuscitats i es determinarà que han morts i no seran transportats”, ha dit Marianne Gausche-Hill, directora mèdica de l’Agència. La Ref 814 és la política del comtat sobre la determinació i declaració de mort en un pacient que no ha estat transportat a l’hospital.