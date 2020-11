Els Estats Units superen el quart de milió de morts

La pandèmia de covid-19 als Estats Units ha superat una nova i trista marca, amb més de 250.000 víctimes mortals del virus a tot el país, on s'han confirmat 11,5 milions de contagis des de l'inici del brot. Més d'un quart de milió de morts quan el país està en plena segona onada i els estats fan mans i mànigues per controlar els contagis reimposant mesures restrictives, mentre el president del país, Donald Trump, es nega a permetre que el seu equip de científics es reuneixi amb qui agafarà el relleu d'aquí tot just dos mesos quan Joe Biden prengui el poder.

Segons el recompte de la Universitat de Hopkins, han mort ja 250.520 nord-americans amb covid-19, la xifra més alta del món i encara a força distància dels 167.455 morts al Brasil (tercer país amb més casos confirmats, 5,9 milions) i els 131.578 morts a l'Índia (segon país en nombre de casos, amb 8,9 milions).

Després de registrar el seu rècord de casos diari fa només uns dies, amb 138.000 contagis en 24 hores divendres passat, 13 de novembre, els Estats Units van registrar aquest dimecres 79.000 nous casos confirmats i 1.400 morts. Els experts pronostiquen que el nombre de morts podria arribar aviat als 2.000 diaris, i igualar o fins i tot superar els pics de víctimes diari de la primavera.

A l'inici de la pandèmia, al mes de març, el director de l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses, Anthony Fauci, va predir que al país podien morir de covid-19 unes 240.000 persones. El mateix Donald Trump va apuntar els 200.000 en una de les prediccions més pessimistes. Aquest novembre aquelles xifres ja s'han superat amb escreix.

L'augment de les infeccions ha portat l'Ajuntament de Nova York a tancar de nou totes les escoles a partir d'avui dijous, tot i que la majoria no havien reobert del tot i només feien sessions presencials dos dies a la setmana. Des d'aquest dijous, totes les classes tornen a ser telemàtiques, tal com reclamaven els mestres.

IMPORTANT UPDATE: starting tomorrow, all @NYCschools buildings are CLOSED for in-person learning until further notice. All students who were learning in school buildings part of the week will transition to remote learning every day. Visit https://t.co/a6osApfhy7 for more. pic.twitter.com/LhuVmiGTYi