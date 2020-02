Els EUA firmen un acord amb els talibans per retirar les seves tropes de l'Afganistan

Els Estats Units han signat aquest dissabte un acord de pau amb els talibans que té com a objectiu posar fi a la intervenció nord-americana a l'Afganistan, que va començar l'octubre del 2001 com a resposta als atemptats de l'11-S als Estats Units. És un acord històric que suposarà un abans i un després a l'Afganistan.

El secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompeo, s'ha deplaçat a Doha, la capital de Qatar, per assistir a la cerimònia en què el representant especial dels Estats Units per la pau a l'Afganistan, Zalmay Khalilzad, ha rubricat el pacte amb el líder talibà, el mulà Abdul Ghani Baradar. L'acord estableix que totes les tropes estrangeres desplegades a l'Afganistan -les nord-americanes i les d'altres països- es retiraran del país en un termini de catorze mesos si els talibans compleixen la seva part del pacte. Els militants islamistes es comprometen per la seva banda a mantenir un alto el foc, a impedir que l'Afganistan es converteixi en zona d'operacions de grups terroristes que puguin atemptar a l'estranger, i a iniciar converses de pau amb el govern afganès.

A l'Afganistan, de moment la població es mostra escèptica amb l'acord. Durant els últims set dies els talibans s'havien compromès a un alto el foc per fer realitat el pacte i, malgrat això, els atacs han continuat. Almenys 22 soldats afganesos i 14 civils han mort al país per atemptats dels talibans durant l'última setmana. Malgrat això, el govern nord-americà ha volgut tirar endavant amb la signatura de l'acord, que suposa fer realitat una de les promeses electorals de Donald Trump -la retirada de les tropes dels Estats Units de l'Afganistan-, en un moment clau per a l'inquilí de la Casa Blanca, que aspira a la reelecció a les elecciones presidencials del novembre.