Els Estats Units utilitzen el coronavirus per expulsar en calent menors migrants

Tot i que la pandèmia ha destrossat l'economia, el principal pilar en què se sustentava la campanya de reelecció de Donald Trump, la Casa Blanca ha aprofitat la crisi per assaltar amb més virulència els drets dels immigrants. La seva criminalització durant la campanya del 2016, amb el mur de la frontera sud com a promesa de solució per a tots els mals, va ser el preludi d'una política de separació de famílies el 2018 que Trump mateix es va veure obligat a frenar després de l'escàndol: milers de nens van ser separats dels seus progenitors. El procés de localització de familiars i posterior reunificació va ser llarg i penós. Unes pràctiques per a les quals l'administració no ha mostrat cap remordiment, fins al punt que, amb l'excusa del coronavirus, les està tornant a posar en marxa de manera més subtil. No només ha tornat la separació familiar sinó que, amb les fronteres terrestres tancades amb la motivació de la pandèmia, els Estats Units deporten criatures en calent.

Més de 900 menors d'edat que van entrar sols per la frontera amb Mèxic van ser deportats entre els mesos de març i abril, segons va revelar The New York Times a mitjans de maig. La majoria van ser expulsats al cap de poc de passar a territori dels EUA, però l'administració ha aprofitat per deportar igualment desenes de nens i adolescents que ja eren al país abans del tancament de fronteres.

651x366 Protesta contra els centres de detenció per a immigrants, a Pompano Beach, Florida, el passat 1 de maig / CRISTÓBAL HERRERA / EFE Protesta contra els centres de detenció per a immigrants, a Pompano Beach, Florida, el passat 1 de maig / CRISTÓBAL HERRERA / EFE

L'administració s'acull a una provisió d'una llei del segle XIX, actualitzada el 1944, que garanteix amplis poders al president per prevenir l'entrada d'estrangers si hi ha una "amenaça seriosa" per a la salut pública. Segons l'opinió de Mark Morgan, comissionat de l'Oficina de Duanes i Protecció Fronterera dels Estats Units (CBP, segons les sigles en anglès), els menors migrants "representen una amenaça total i concreta a la salut d'aquest país". Advocats i organitzacions de defensa dels immigrants argumenten que el govern està violant les seves pròpies lleis i les del dret internacional.

Garanties de devolució

Per norma general, els que passaven sense familiars adults la frontera entre Mèxic i els Estats Units eren acollits en refugis del govern. Allà comença el seu procés de sol·licitud d'asil. En cas de denegació, la deportació es produïa, almenys sobre el paper, quan hi havia la certesa que trobarien garanties de seguretat en el lloc de destí. En plena crisi de salut per la propagació del coronavirus, aquestes garanties han desaparegut.

Alguns menors migrants han estat expulsats hores després d'haver passat la frontera. D'altres, en plena nit –tot i la norma exigeix fer-ho de dia– i sense haver localitzat prèviament cap familiar. Fins i tot hi ha constància de casos de retorn al país d'origen quan el procés de sol·licitud d'asil estava en marxa i, per tant, pendent de resolució. En total, 915 deportacions entre el 20 de març i el 30 d'abril de menors nouvinguts en solitari als Estats Units, per només 166 admesos en el procés regular. El CBP no ha aclarit quins criteris utilitza.

El nombre de nens i adolescents sota custòdia de l'Oficina de Reassentament de Refugiats (ORR), que depèn del departament de Salut, ofereix una pista sobre el brusc canvi en la gestió administrativa d'aquests casos. El 15 de maig, l'ORR tenia a càrrec seu 1.450 menors. La xifra més baixa en nou anys, quan el 2019 els Estats Units en van sumar en un any gairebé 70.000 sota la seva custòdia. A l'abril només 58 van ser enviats a algun refugi, lluny dels 1.850 que van ser internats al març.

Per llei, els que tenen familiars o mentors especials al país han de ser lliurats amb la màxima rapidesa mentre es gestiona el seu cas. Però, tal com demostren documents judicials, l'administració Trump està endarrerint fins i tot mesos el procés, que arriba a superar de llarg el límit de 20 dies que estableix la legislació. El govern argumenta que els menors estan més protegits de contagi del coronavirus sota la seva custòdia, però diversos centres de detenció han estat focus d'infecció.

A tot això s'hi afegeix la nova fórmula amb la qual els Estats Units promouen la separació de famílies. Segons el diari Los Angeles Times, l'administració Trump posa les famílies contra la paret obligant-les a triar entre l'opció legal de sol·licitar asil als Estats Units i el dret a la custòdia dels seus fills. Entre els almenys 180 casos dels quals es té constància hi ha el del José, un salvadorenc resident als afores de Washington que va arribar abans del tancament de fronteres. Quan els seus fills, de 10, 14 i 16 anys, i la seva dona van arribar a Mèxic, la frontera ja estava tancada. Els menors van creuar cap als Estats Units i van passar dos mesos retinguts abans de ser lliurats al seu pare. El govern els vol deportar. Si la mare renuncia a sol·licitar asil, l'administració assegura que els reunirà amb ella per enviar-los al Salvador. Contràriament, seran deportats sense els seus progenitors. Ara la situació està en mans dels tribunals.