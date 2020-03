L'Eurocambra cancel·la les votacions i demana als membres que mantinguin un metre de distància pel coronavirus

Les institucions europees continuen prenent mesures per evitar que es propagui el coronavirus. Després de decidir celebrar la sessió plenària d'aquesta setmana a Brussel·les en comptes d'Estrasburg, els presidents dels grups parlamentaris han decidit escurçar l'agenda al màxim, mantenir els debats considerats clau i ajornar la resta de temes per concentrar tota l'activitat parlamentària en un sol dia, dimarts. A més, com que la normativa no permet el vot remot, s'han anul·lat les votacions així que només es debatrà sobre l'impacte del coronavirus, la crisi a la frontera entre Grècia i Turquia i el pressupost sense votació de cap resolució.

A banda, l'Eurocambra ha pres una mesura encara més visible. En total, al Parlament Europeu hi treballen 7.820 persones de tot Europa i hi ha 751 eurodiputats. Com que el Parlament és una institució de fàcil accés i els seus membres viatgen setmanalment, el seu president, David Maria Sassoli, ha demanat a tots els membres i treballadors que intentin mantenir un metre de distància durant les reunions i també durant els debats del ple.

Estímuls econòmics per contrarestar el Covid-19

Més enllà de l'Eurocambra, la resta d'institucions europees també prenen mesures. La Comissió Europea ha reiterat aquest dilluns que té damunt la taula mesures econòmiques per contrarestar les conseqüències de la crisi. Es tracta d'iniciatives que implicarien concedir finançament extraordinari als països que en necessitin i, sobretot, flexibilitzar les normes d'estabilitat pressupostària, una mesura que Itàlia ja havia demanat tenint en compte que la seva salut financera ja era delicada abans del coronavirus. Això implicaria que es flexibilitzarien les normes que forcen els països a reduir el dèficit i el deute a causa del coronavirus. Els ministres de Finances de l'eurozona discutiran aquestes mesures la setmana vinent, però el seu president, Mario Centeno, ja hi va donar llum verda la setmana anterior. Aquest mecanisme s'ha d'activar, a petició dels estats membres, des de la Comissió Europea.

A Alemanya el govern ha anunciat un paquet d'estímuls econòmics per a les empreses que resultin afectades per l'epidèmia. L'oficina d'atur federal assumirà el 60% del salari net que deixin de percebre els treballadors que hagin de reduir la jornada a causa del brot. El règim de jornada reduïda es podrà implantar quan la malaltia afecti un 10% de la plantilla. El ministeri de Salut ha recomanat suspendre tots els actes en què s'hagin de reunir més de mil persones.

Vídeoconferència de líders europeus

A més, el president del Consell Europeu, Charles Michel, ha anunciat una reunió per videoconferència dels vint-i-set líders de la Unió per coordinar la resposta conjunta des de la Unió Europea. La iniciativa, de fet, l'ha pres el president francès, Emmanuel Macron, que ha piulat: "Per fer front al Covid-19 la unió fa la força. Crido els socis europeus a adoptar una acció urgent per coordinar les mesures sanitàries, els esforços i la recerca i la nostra resposta econòmica".



Representants de tots els estats membres es reuneixen setmanalment en un comitè de seguretat sanitària i els ministres del ram també s'han reunit les últimes setmanes a Brussel·les. La Comissió Europea és qui supervisa l'estoc de material disponible del conjunt dels estats membres i ja va fer una crida a la solidaritat entre països després que alguns, com França i Alemanya, anunciessin restriccions en les exportacions de materials com mascaretes. Tot i això, cada país ha pres mesures diferents i Brussel·les ho justifica assegurant que "depèn de les circumstàncies" amb què es trobi cada zona.

D'altra banda, l a seu de l'OTAN a Brussel·les ha confirmat aquest dilluns un cas de coronavirus entre els seus treballadors. Es tracta d'un empleat que va presentar símptomes després de tornar d'un viatge de vacances al nord d'Itàlia. Les persones que havien estat en contacte amb ell ja han estat treballant des de casa al llarg de l'última setmana i l'OTAN ha activat el protocol recomanat i ha encoratjat les persones que hagin pogut estar en contacte amb el contagiat o en zones de risc a treballar des de casa. També el Consell de la Unió Europea ha reduït el nombre de reunions.