La Unió Europea eleva la pressió contra el primer ministre de Malta

La llibertat d'expressió i el respecte a l'estat de dret dins les fronteres de la Unió Europea viuen un nou capítol negre a l'illa de Malta amb la investigació sobre l' assassinat de la periodista Daphne Caruana, que ha acabat esquitxant l'entorn del primer ministre maltès, Joseph Muscat. Les institucions europees hi han reaccionat de diverses maneres. D'una banda, hi ha el silenci dels líders europeus reunits la setmana passada al Consell Europeu i asseguts a la mateixa taula que Muscat obviant la qüestió. De l'altra, hi ha la Comissió Europea, que, malgrat no actuar, ha enviat avisos (un per escrit) en què reclama reformes del sistema judicial i exigeix una investigació justa. Finalment, l'Eurocambra, on grups com el Partit Popular Europeu o els liberals de Renew Europe han demanat obertament aquest dimarts la dimissió immediata de Muscat.

Els eurodiputats busquen consens per aprovar aquest dimecres una resolució per demanar acció. Per ara, l'esborrany del text no exigeix la dimissió immediata del primer ministre maltès però sí que manifesta que l'Eurocambra "està profundament preocupada per la integritat i la credibilitat de les investigacions sobre l'assassinat de Daphne Caruana" i recalca que el risc de comprometre les investigacions "persisteix mentre el primer ministre continuï al càrrec". En aquest sentit, diversos partits del Parlament Europeu han estat contundents reclamant la dimissió de Muscat.

"Cada dia que es manté al càrrec és una ofensa a la memòria de Caruana i una bufetada a la cara de milers de maltesos que estan reclamant justícia i veritat", ha etzibat l'eurodiputat del PPE Esteban González Pons durant el debat. En la mateixa línia ha anat la intervenció de l'eurodiputada liberal Sophie in 't Veld, que precisament va integrar la delegació de membres de l'Eurocambra que va viatjar a Malta fa unes setmanes. "El que vam veure no ens va tranquil·litzar. Em preocupa la falta de sentit d'urgència que veig al Consell Europeu i en certa manera a la Comissió Europea. Estem parlant de delinqüents disposats a matar. No els impressionarà una resposta diplomàtica", ha avisat. Aquesta delegació d'eurodiputats va enviar una carta al president del Consell Europeu, Charles Michel, en què li demanava que abordés la qüestió amb els líders després de detectar serioses deficiències en la investigació, però els líders no ho van tractar a l'agenda.

Brussel·les reclama garantir la independència judicial

En canvi, diversos eurodiputats socialistes, la família política de Muscat, són molt més cauts i demanen no "prejutjar" la situació per no interferir en la investigació en marxa. "Estem compromesos perquè les reformes continuïn i perquè això es faci ràpidament perquè no hi hagi cap dubte sobre la imparcialitat de les institucions", ha apuntat l'eurodiputada socialista maltesa Miriam Dalli. Per la banda dels Verds i l'Esquerra Unitària, les crítiques no apunten només al primer ministre maltès sinó a la salut de l'estat de dret a Malta en ella mateixa.

L'esborrany de resolució demana a la Comissió Europea, que té competències en aquest àmbit, que actuï per garantir que Malta respecti els principis de l'estat de dret que defensa la Unió Europea i que la investigació és independent. Per ara, la comissària de Valors i Transparència, Vera Jourová, ha afirmat que la Comissió no té el rol d'interferir en una investigació en marxa però ha avisat que "no dubtarà en actuar" si és necessari. En canvi, segons confirmen fonts europees a Efe, el nou comissari de Justícia, Didier Reynders, ha enviat una carta a les autoritats de Malta en què subratlla "les preocupacions" de la Comissió sobre el sistema judicial de l'illa i insisteix que cal que Malta acceleri les reformes del sistema judicial que li reclama la Comissió de Venècia.