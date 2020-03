L'Eurocambra ratifica les mesures anticoronavirus en la primera votació telemàtica de la seva història

Dels 705 eurodiputats que hi ha al Parlament Europeu, poc més d'una trentena han intervingut aquest dijous a l'hemicicle en una sessió històrica, no per buida (ja que les imatges del ple de l'Eurocambra desert són habituals) sinó perquè per primera vegada s'ha votat per correu electrònic. La gran majoria dels europarlamentaris, des de casa seva, han hagut d'imprimir un document amb les tres votacions clau, omplir-lo, signar-lo manualment i enviar-lo escanejat o fotocopiat pel correu electrònic oficial com a eurodiputats a la institució. És a través d'aquest procediment extraordinari que l'Eurocambra ha ratificat les tres mesures legislatives impulsades d'urgència per la Comissió Europea per lluitar contra el coronavirus: mobilitzar 37.000 milions d'euros dels fons estructurals per lluitar contra la pandèmia; destinar 800 milions d'euros del Fons de Solidaritat (habitualment destinat a catàstrofes naturals) per al mateix objectiu i aixecar temporalment les normes d'assignació de franges de vol per evitar els vols fantasma.



651x366 Alguns diputats del Parlament Europeu amb mascaretes i guants durant el primer ple telemàtic de la història / Aris Oikonomou / AFP Alguns diputats del Parlament Europeu amb mascaretes i guants durant el primer ple telemàtic de la història / Aris Oikonomou / AFP

El Parlament Europeu ja va suspendre l'activitat parlamentària no essencial i diària quan Europa va convertir-se en l'epicentre de la pandèmia. Primer es va optar per no celebrar el ple de març a la seu d'Estrasburg, on se celebren una dotzena de sessions l'any. Però, vista l'extensió del coronavirus, l'Eurocambra va acabar modificant l'agenda per als propers mesos, cancel·lant i condensant plens sempre a Brussel·les com a mínim fins al setembre. L'última sessió del curs polític és al juliol.

D'aquesta manera, fa dues setmanes el portaveu del Parlament Europeu, Jaume Duch, confirmava que l'activitat parlamentària es limitaria i que farien falta un parell de setmanes per adaptar la logística de la cambra al sistema de votació electrònica que s'ha inaugurat aquest dijous. Així, de fet, la primera votació ha estat justament per validar el canvi de sistema i activar un procediment d'urgència per assegurar les votacions dels propers mesos. No es pot parlar de ple telemàtic, perquè els oradors de cada grup han assistit al ple a pronunciar els seus discursos, però sí que ha sigut una votació telemàtica perquè la resta d'eurodiptuats ho han seguit a distància i han votat per correu.



Just now, MEPS voted massively to activate the urgent procedure. 687 MEPS voted remotely to ensure they can proceed with the adoption of three major measures to address #COVID19 pandemic. Final vote this evening, results expected at 22:30 #EuropeansAgainstCovid19 pic.twitter.com/sasIhPa4pW — Jaume Duch (@jduch) March 26, 2020

Seguint aquest sistema, doncs, el Parlament Europeu ha ratificat per àmplia majoria les tres mesures urgents impulsades ara fa dues setmanes per la Comissió Europea. Perquè les iniciatives legislatives europees tirin endavant les ha de proposar l'executiu europeu (Comissió Europea) i després ratificar-les el Consell Europeu (on estan representats els 27 estats) i el Parlament Europeu, en un procés en què es poden introduir canvis. Les mesures, doncs, tot i estar anunciades ara fa dues setmanes, no es podien aplicar fins a superar els tràmits. Tot i això, totes les institucions han accelerat processos a través de mecanismes d'urgència.