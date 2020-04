Europa adverteix que les aplis per controlar el coronavirus han de garantir la privacitat dels usuaris

Governs d'arreu del món estan posant en marxa aplicacions digitals per fer seguiment de l'expansió del coronavirus i controlar el progressiu desconfinament de les seves poblacions. La Comissió Europea ha recordat aquest dijous que, si bé són eines útils, cal que compleixin mesures de protecció de la privacitat dels usuaris. Per aquest motiu, la Comissió ha publicat una guia que estableix els requisits bàsics que haurien de complir aquestes aplicacions.

Entre les directrius establertes, la Comissió remarca que les aplicacions haurien d'oferir dades sense revelar la identitat dels usuaris o possibles afectats pel coronavirus. És a dir, les aplicacions han d'alertar els usuaris sobre si han estat a prop d'una persona infectada de coronavirus perquè es puguin fer un test o autoconfinar-se, però en cap cas haurien de fer públic el nom d'aquestes persones. En aquest sentit, qualsevol d'aquestes aplicacions ha de complir el reglament europeu de protecció de dades i privacitat. A més, recomanen que aquestes aplicacions funcionin utilitzant la tecnologia Bluetooth i no sistemes de geolocalització.

Per a la Comissió Europea és indispensable que aquestes aplicacions –que han de ser desenvolupades en col·laboració amb les autoritats sanitàries­– no siguin d'ús obligatori, s'instal·lin de manera voluntària i deixin d'estar en funcionament tan bon punt s'acabi la crisi sanitària. A més, indiquen que les aplicacions dels diferents països s'han de poder utilitzar arreu d'Europa perquè els ciutadans tinguin accés a la informació encara que viatgin fora de les seves fronteres.

La Comissió espera que els estats membres comencin a desenvolupar aquestes aplicacions durant les properes setmanes, sobretot tenint en compte que el seu paper "serà clau" durant el període de relaxació de les normes de confinament.

Les exigències europees en matèria de privacitat han incrementat la pressió sobre Google, que ha unit forces amb Apple per desenvolupar una apli per fer seguiment del coronavirus. Les dues tecnològiques estan treballant en un sistema que servirà per rastrejar i alertar sobre possibles exposicions al coronavirus i ajudar a accelerar el desconfinament. Per assegurar-se que les dues companyies seguiran els criteris establerts per la guia europea, aquest dimecres el comissari de Mercat Interior, Thierry Breton, va mantenir una videoconferència amb el conseller delegat de Google, Sundar Pichai, durant la qual el va advertir que la Comissió Europea seguirà de prop el desenvolupament del projecte i el seu impacte en els drets individuals dels ciutadans europeus.

Durant la presentació de la guia europea, Thierry Breton ha assegurat que la protecció de la privacitat és "un requisit per posar en marxa aquestes aplicacions i, per tant, per a la seva utilitat". "Hem de ser innovadors i utilitzar la tecnologia de la millor manera possible per lluitar contra la pandèmia sense comprometre els nostres valors i requisits de privacitat", ha explicat.

La comissió ha indicat que el 30 d'abril es farà una primera avaluació de l'impacte de les aplicacions i el 31 de maig s'elaborarà un informe conjunt en què els països posaran en comú les seves experiències i proposaran possibles mesures de millora de les aplicacions.