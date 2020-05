Europa deixa enrere el pic de la primera onada de la pandèmia

Europa ha deixat enrere el pic de la pandèmia de coronavirus, però en cap cas s’ha d'abaixar la guàrdia perquè no es pot excloure que hi hagi una segona onada, ja que aquesta és una "cursa de fons i no de velocitat". A ixí s’ha expressat Andrea Ammon, directora del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC), que ha comparegut aquest dilluns al Parlament Europeu. Ammon ha explicat que les mesures de confinament i distanciament social han reduït fins a un 45% els contagis per coronavirus arreu d’Europa des del 8 d’abril fins avui, una clara millora si es compara amb el descens de transmissions que s’havia registrat entre el 8 i el 23 d’abril. Precisament perquè aquesta reducció s’ha donat a "pràcticament" tots els països europeus, la directora de l’ECDC ha afirmat que Europa ha superat el pic de la primera onada de la pandèmia.

Això sí, Ammon ha mencionat diverses excepcions en què encara s’estan registrant increments, principalment en països on el virus va arribar més tard o es van aplicar mesures de confinament més laxes a l’inici de la pandèmia. Per exemple a Bulgària, on continua augmentant el nombre de casos, però també a Polònia, Romania, Suècia (que no ha confinat la població) o el Regne Unit (que s'ha confinat més laxament i més tard). La directora del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties ha volgut per això mantenir en tot moment la prudència i ha deixat clar que es tracta "d’una marató i no d’una prova de velocitat", per no abaixar la "guàrdia" i mantenir el compromís de la població amb les mesures de distanciament i higiene.

"Les expectatives de la gent sobre la pandèmia, la seva durada i l’efecte que tindrà en un futur han d’estar ben gestionades. Això no acabarà aviat i la gent ha de preparar-se mentalment", ha alertat amb contundència. Per això creu essencial que es mantingui un control de la circulació del virus a través de mantenir una forta vigilància en "l’extensió geogràfica" i, sobretot, mantenir una capacitat elevada de fer testos.

Per això, de cara a l’estiu, Ammon ha defensat que els grups de risc no haurien de poder viatjar per fer turisme, un argument que casa amb el plantejament que ja havia posat sobre la taula la comissària d’Afers Interiors, Ylva Johansson, quan va plantejar l’opció de començar a aixecar les restriccions de moviment per "grups de persones".

La temporada d’estiu i l’impacte sobre el sector turístic és una de les preocupacions actuals a Brussel·les i de la majoria d’economies europees, que busquen com restablir la llibertat de moviment dins l’espai Schengen sense que s’escampi de nou el virus. Per això, països com Alemanya continuen reiterant que no recomanen als seus ciutadans viatjar fora del país aquest estiu. "El coronavirus no marxarà fins que no hi hagi una vacuna", ha etzibat.

Però, precisament perquè s'ha deixat enrere el primer pic a bona part d'Europa, la majoria de països han començat el desconfinament aquesta setmana, i també precisament per això l'ECDC i les autoritats d'arreu continuen demanant molt control i cautela, perquè com ha dit la comissària de Competència, Margrethe Vestager, aquest dilluns, "ningú pot excloure un segon rebrot" i per això ha argumentat que l'ús d'aplicacions per traçar moviment poden ser clau per controlar l'expansió del virus i garantir que "l'estiu no està perdut".

El desconfinament a Europa

Portugal

Considerat com un dels països que millor han sabut contenir l’avanç del virus, Portugal engegava aquest dilluns un pla de desconfinament de tres fases que implica la reobertura de diferents sectors cada 15 dies. Els primers a poder tornar a l’activitat amb estrictes mesures de protecció són les perruqueries, les llibreries, les botigues de barri i els concessionaris de cotxes. Les mascaretes són d’ús obligatori tant als transports públics com als supermercats i els que incompleixin la norma s’arrisquen a haver de pagar multes de fins a 350 euros. Les autoritats continuen recomanant el teletreball però permeten trobades de fins a 10 persones mantenint les distàncies i han autoritzat la celebració de funerals amb presència de familiars.

Alemanya

El procés de desconfinament d’Alemanya va començar el 20 d’abril (es van reobrir petites botigues i concessionaris de cotxes), però al maig serà quan es comencin a implementar el gruix de les mesures de relaxació. Des d’aquest dilluns tornen a estar oberts parcs infantils, zoos, museus i esglésies. També han tornat a operar perruqueries i s’han obert molt parcialment algunes escoles. Aquest dimecres la cancellera Angela Merkel es tornarà a reunir amb els presidents dels lands per establir els següents passos del desconfinament tenint en compte l’evolució de la pandèmia al país des dels primers passos cap al relaxament.

Grècia

Un dels països europeus que han aconseguit mantenir més sota control l’expansió del coronavirus començava dilluns la relaxació del confinament reobrint perruqueries, floristeries, llibreries i òptiques. Els grecs han de dur obligatòriament mascareta en els transports públics però ja no necessiten portar al damunt el formulari (o SMS) que acredita un motiu vàlid per sortir al carrer, com ara fer esport, anar a comprar menjar o medicines. Les escoles, els restaurants i els bars podran tornar a l’activitat a finals de mes, mentre que s’espera que els hotels puguin reobrir a partir de l’1 de juny. Amb una població de gairebé 11 milions d’habitants, Grècia no ha arribat als 3.000 casos de coronavirus i la corba de casos actius va caure dràsticament del 29 al 30 d’abril.

Àustria

El país va començar el seu procés d’alleugeriment del confinament fa dues setmanes –quan va permetre l’obertura de les floristeries i petit comerç– i el dia 1 de maig va fer un nou pas donant llum verda al retorn a l’activitat de botigues més grans i perruqueries i permetent la reunió de fins a 10 persones. A partir del 15 de maig s’obriran cafès, bars i restaurants. Àustria ha tingut gairebé 15.600 casos de coronavirus, dels quals 1.771 estan actualment actius. El pic de casos actius va tenir lloc el 3 d’abril i des de llavors la corba no ha deixat de baixar.

Croàcia

Perruqueries, salons de bellesa, massatges, tatuatges i cosmètica van obrir aquest dilluns a Croàcia i també a la veïna Eslovènia. En la que és la segona fase de desconfinament –es va començar el procés el 27 d’abril­–, el país balcànic es proposa tornar a posar en marxa la majoria dels serveis de la sanitat pública, amb algunes excepcions, i les clíniques privades. La tercera fase de l’aixecament del confinament s’iniciarà l’11 de maig i inclourà la possibilitat de fer reunions de fins a 10 persones, la reobertura de les llars d’infants i el retorn de l’activitat als centres comercials. Cròacia ha tingut un total de poc més de 2.000 contagiats de coronavirus i des del 15 d’abril el seu nombre de casos actius no ha deixat de caure fins a quedar-se en pràcticament 500 afectats.