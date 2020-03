Europa ha viscut l'hivern menys fred des que es mesuren les dades

Aquest hivern ha batut tots els rècords de temperatura a Europa, segons ha fet públic el Centre Europeu de Predicció. Meteorològicament l'hivern s'acaba quan s'acaba el mes de febrer. Tot i que astronòmicament l'estació s'allarga fins al 20 o 21 de març, des del punt de vista climàtic l'estació freda són els mesos de desembre, gener i febrer sencers.

Aquest últims tres mesos la temperatura mitjana del continent s'ha situat 1,4 ºC per sobre de l'anterior rècord, que datava de l'hivern 2015-2016. L'anomalia respecte a la mitjana del període 1981-2010 és de 3,4 graus, un valor exageradament alt si es té en compte que són dades de tres mesos d'un continent sencer. L'hivern d'enguany a Europa ha sigut el menys fred des que hi ha dades amb molta diferència.

Les temperatures més anormalment altes s'han registrat en països del nord i de l'est. Alguns exemples més concrets són que Moscou ha tingut l'hivern més càlid en més de 140 anys de dades, segons dades del servei meteorològic rus. El rècord s'ha produït per una àmplia diferència de 2,5 graus: per primera vegada Moscou ha estat al límit de tenir un hivern amb una mitjana de temperatura positiva. A Hèlsinki la temperatura mitjana dels mesos de gener i febrer ha sigut més de 6 ºC superior a la normal, i en conjunt també ha sigut l'hivern més suau com a mínim des del 1961.

A tocar del rècord també a Catalunya

A Catalunya les sèries més llargues de dades com la de l'Observatori Fabra o la de l'Observatori de l'Ebre han fregat també el rècord. L'únic precedent d'un hivern menys fred que el d'enguany en més de 100 anys és el del 2015-2016. En conjunt el Meteocat cataloga l'hivern com un dels més càlids de les últimes dècades.

651x366 Anomalia de temperatura a l'Observatori Fabra del Tibidabo / METEOCAT Anomalia de temperatura a l'Observatori Fabra del Tibidabo / METEOCAT

Segons càlculs de la secció meteorològica de l'ARA, l'observatori de l'aeroport de Girona també ha fregat el rècord d'hivern suau, tot i que en aquest cas la temperatura mitjana de l'estació freda s'ha situat unes dècimes per sota del 2015-2016 i també del 1989-1990. Una cosa similar passa a Lleida, on l'hivern queda com el quart més càlid des dels anys 60.

L'estabilitat que ha governat el temps en molts moments de l'hivern ha fet que a causa de la inversió tèrmica els observatoris més elevats hagin acusat més les altes temperatures. El mes de febrer totes les estacions del Meteocat ubicades per sobre dels 2.000 metres van registrar anomalies de temperatura de més de 5 graus, i algunes de més de 6.

El temporal Gloria ha fet que l'hivern hagi sigut marcadament plujós en general a Catalunya. En el cas de l'Observatori de l'Ebre, es tracta del segon hivern més plujós en més de 100 anys, només superat pel del 1971-1972. En moltes comarques les pluges han més que doblat les habituals dels mesos freds. Només en alguns punts de la Vall d'Aran les precipitacions han sigut més escasses del normal.