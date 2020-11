Expectació i prudència a Europa davant la incertesa de les eleccions nord-americanes

Expectació i màxima prudència a Europa. L'impacte global de les eleccions dels Estats Units provoca que les principals capitals europees i mundials estiguin pendents de Washington (o més aviat de Geòrgia i Pennsilvània). I vist que el president nord-americà, Donald Trump, ja s'ha encarregat d'elevar la tensió proclamant-se victoriós abans d'hora al mateix temps que denuncia frau electoral, les primeres veus a reaccionar des d'Europa han optat per la cautela. Per ara, només Janez Jansa, el primer ministre eslovè, conservador i aliat del front populista que encapçala Viktor Orban, s'ha pronunciat felicitant Trump. Cap altre líder de la Unió ha reaccionat.

Des de la Unió Europea, l'alt representat Josep Borrell, en una entrevista a Onda Cero, no ha volgut entrar en les acusacions de frau electoral de Trump, ha defensat el sistema electoral nord-americà i ha fet una crida a no precipitar-se, a "esperar que s'acabi el recompte" perquè en un sistema electoral com el nord-amercià "petites variacions provoquen grans resultats". Després Borrell ha piulat: "Els nord-americans han parlat, però no sabem què han dit. Mentre esperem el resultat, la UE està preparada per continuar construint una relació transatlàntica basada en els nostres valors i història comuns".

En una línia similar s'ha pronunciat la ministra d'Assumptes Exteriors espanyola, Arancha González Laya, en declaracions a la Cadena SER. Laya ha comparat les eleccions nord-americanes amb un referèndum i, des d'aquesta òptica, ha assegurat que en els referèndums veritablement "importants" el guanyador sempre ho és per poca diferència. Laya s'ha mantingut dins del marc de la correcció diplomàtica: "El més important és com construir una agenda transatlàntica amb qui guanyi aquestes eleccions per governar la globalització".

També en l'òrbita europea, el comissari d'Economia, Paolo Gentiloni, ha reaccionat de manera més visual (i fins i tot poètica) amb una piulada d'una fotografia de la sortida del sol a Brussel·les i el següent epígraf: "L'alba més incerta".





Per la seva banda, la primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon, ja va piular ahir sobre les habituals "papallones a l'estómac" prèvies a una contesa electoral i va desitjar "bona sort" a Amèrica. Aquest dimecres, però, ha piulat amb més preocupació: "El sentiment de «Bona sort, Amèrica» de la nit passada sembla encara més desagradable aquest matí. S'acosten hores i dies crucials per a la integritat de la democràcia dels Estats Units. Esperem que es comencin a sentir les veus dels republicans que entenen la seva importància".

Des de París qui ha reaccionat és el ministre d'Economia, Bruno Le Maire, que ho ha fet subratllant la posició francesa que reclama una Unió més geopolítica, sobretot des que Trump va arribar a la Casa Blanca i es van complicar les relacions globals amb la Xina: "Sigui quin sigui el resultat de les eleccions nord-americanes, la UE ha de continuar reforçant la seva sobirania econòmica, política i tecnològica per fer front als Estats Units i la Xina. Això és el que defensem amb el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, des del 2017".

El populisme i els mals pronòstics

Un dels vessants d'aquestes eleccions nord-americanes és l'impacte que tenen sobre el populisme global, del qual Trump és un dels màxims exponents. En aquest bloc s'ha situat el primer minsitre eslovè, Janez Jansa, que ha proclamat la victòria de Trump i ha secundat les seves denúncies de frau electoral. Jansa va ser condemnat a dos anys de presó per corrupció i és un dels aliats del govern ultradretà de Viktor Orban a Hongria. És l'únic líder europeu que s'ha pronunciat sobre la jornada electoral.

Matteo Salvini, el líder de la Lliga a Itàlia, s'ha afanyat a piular en favor de l'encara president dels Estats Units. "S'anunciava a tots els mitjans una gran victòria de Biden... Com de costum, no han encertat. Donald Trump té avantatge i ha sigut una gran demostració de participació democràtica".

Si preannunciava su tutti i giornali una grande vittoria di Biden... come al solito non ci hanno azzeccato. @realDonaldTrump è in vantaggio e comunque vada è stata una grande dimostrazione di partecipazione democratica. #maga #trump2020 #trump #Election2020 pic.twitter.com/HvlVxXFArC — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 4, 2020

També Nigel Farage, líder del Partit del Brexit, ara reconvertit en un partit anticonfinament, ha piulat posant en qüestió les enquestes: "Trump té ara opcions de guanyar als mercats d'apostes. Les enquestes poden tornar a equivocar-se".