El riu Evros, l'últim camí per entrar a Europa per als refugiats atrapats a Turquia

Els 13.000 refugiats que són ara mateix al costat turc de la frontera amb Grècia no tenen cap altra opció que esperar. Mentre el govern turc celebra la transferència de milers de refugiats a terres gregues, la realitat a peu de frontera és ben diferent: els que fan l'intent de travessar el riu Evros, que separa els dos països, són rebutjats per la força al costat grec. “Ahir vam passar a les nou del vespre. Ens van demanar 100 lires a cadascú [15 euros] per pujar a les barques, però els grecs ens van atrapar i ens ho van treure tot”, explica el Massud, nascut a Síria. Ell és un dels milers de refugiats que divendres ho van abandonar tot quan el president turc Recep Tayyip Erdogan va anunciar l'obertura de les fronteres amb la Unió Europea: “Van dir que la porta [de Grècia] estava oberta i ho vam deixar tot, la feina, la casa... Però la porta està tancada. Ara mateix ja no tenim res”, afirma. Ja no té res a perdre.

D'altres, en canvi, han volgut iniciar el camí de tornada a casa seva però han topat amb un problema inesperat. El Zekerya, de l'Iraq, camina decidit amb un company per la carretera, però no sap cap on anar: “Ni els grecs ens deixen passar ni els turcs ens permeten tornar”, declara. Segons afirma, quan va decidir tornar a Istanbul els guàrdies de trànsit van parar-lo: “Havíem pres la decisió de tornar, érem 10 o 15 famílies, però la policia va parar tot el comboi de taxis i ens va dir que tornéssim a la frontera. Turquia no ens deixa tornar enrere”. Els punts on els refugiats es concentren per travessar a l'altra banda del riu són múltiples: si abans se centraven en el pas de Pazarkule, ara la multitud és al llarg del riu.

El Muhammad també és iraquià i explica que travessar el riu tampoc suposa aconseguir arribar a Europa: “Als nostres amics els van robar i els van fer tornar”. Aquest és, segons tots els refugiats, el modus operandi de la policia grega. El de Turquia és mantenir-los a la frontera al ras i a temperatures sota zero.

Grècia, en alerta

Al veure l'augment de la tensió, el primer ministre grec, el conservador Kyriakos Mitsotakis, va convocar una reunió del Consell de Seguretat Nacional. Per la seva banda, l’Agència de Protecció de Fronteres de la Unió Europea, Frontex, ha desplegat un suport addicional per al país hel·lènic, i el president del Consell d'Europa, Charles Michel, ha anunciat que visitarà Grècia dimarts.

La frontera terrestre grega no és l'única que viu intents d'arribades i violència. A les illes de l'Egeu prop de 500 refugiats han arribat en pastera a Lesbos, Quios i Samos. Els grups feixistes, més presents que mai, els van atacar.