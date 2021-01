L’FBI alerta de noves “protestes armades” per a la investidura de Biden

Una setmana després de l’assalt al Capitoli, organitzat obertament a través de les xarxes socials i instigat pel mateix president Trump, els Estats Units es preparen per a noves jornades de violència fins a la presa de possessió de Biden, el dia 20. Com a mínim això és el que ha detectat l'FBI a internet. Segons l'organisme, hi ha l’amenaça de “protestes armades” per tot el país a partir de dissabte, i d’un nou intent d’assalt al Capitoli que podria tenir lloc des de diumenge fins dimecres que ve, quan s’espera que Biden es converteixi en el nou president dels EUA.

“S’estan preparant protestes armades als Capitolis dels 50 estats del país des del 16 de gener fins al 20, així com al Capitoli de Washington entre el 17 i el 20 de gener”, alerta el butlletí intern de l’FBI, al qual ha tingut accés el canal de televisió ABC. La circular detalla que han rebut “informació sobre un grup armat sense identificar que té la intenció de viatjar a Washington DC el 16 de gener”. Aquest grup amenaça amb “un gran aixecament” en cas que s’intenti fer fora el president Trump per la via de l’esmena 25.

Els legisladors demòcrates estan pressionant perquè s'apliqui aquest procediment, que només pot tirar endavant el gabinet de l’executiu i el vicepresident, Mike Pence, que no hi sembla disposat. La presidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, ha demanat que s’invoqui immediatament o el legislatiu haurà de recórrer a un procés –més lent– de judici polític, l’ impeachment, en què s'acusarà Trump d’“incitació a la insurrecció”.

L’assalt al Capitoli del dia 6 va evidenciar la falta de preparació de l’operatiu policial davant unes protestes instigades pel mateix president dels EUA, que poc abans havia fet un acte davant la Casa Blanca on va animar els seus seguidors a "lluitar" si no es volien quedar "sense país". Perquè no es torni a trencar el cordó policial, es desplegaran més de 15.000 efectius de la Guàrdia Nacional des de dissabte fins dimecres, el dia de la investidura de Biden.

El cap de la Policia del Capitoli, Steven Sund, que es va veure obligat a dimitir després de les crítiques per la facilitat amb què els manifestants van assaltar l’edifici, va assegurar que havia demanat l’actuació de la Guàrdia Nacional però la petició li va ser denegada pel Pentàgon. Finalment van ser la policia local de Washington i agències federals com l’FBI les encarregades de rescatar els representants atrapats a l’interior del Capitoli.

Una insurrecció digital

Els manifestants s'estant organitzant a través de fòrums radicals a internet i serveis de missatgeria electrònica com Telegram. L’evidència indica que almenys una part dels radicals de l'assalt seguien un pla ben definit a través de les xarxes socials, on van organitzar viatges amb cotxe per arribar a Washington i on va haver-hi converses explícites sobre com irrompre al Capitoli i lligar de mans els congressistes per impedir la certificació electoral. Aquest tipus de converses s’han tornat a detectar per a les mobilitzacions dels pròxims dies, segons l’FBI.

Davant l’amenaça creixent a través de les xarxes, Twitter i Facebook han tractat de limitar la influència de Trump i els grups radicals eliminant temporalment o permanentment tots aquells comptes que incitin la violència. Diumenge també es va tancar la xarxa social preferida per la ultradreta nord-americana, Parler, on s’havien estat anunciant més concentracions “pacífiques” però armades a les capitals dels 50 estats.

El jurament del càrrec, amenaçat

La cerimònia d’investidura concentra tradicionalment milers de persones a l’esplanada del National Mall, davant el Capitoli, on el nou mandatari jura el càrrec exemplificant la transició de poder. Però en aquesta ocasió la tensió obligarà a elevar la precaució. L’alcaldessa de Washington, Muriel Bowser, ha recomanat que la població no surti al carrer durant la cerimònia, per a la qual es desplegaran els 15.000 efectius de la Guàrdia Nacional provinents de diversos estats, més del triple dels soldats desplegats a l’Afganistan actualment.

Trump ha decretat l’estat d’emergència al districte de Colúmbia, on hi ha la capital, Washington DC, escenari de l’assalt al Capitoli i de la investidura de Biden. Aquesta decisió permetrà al departament de Seguretat Nacional i a l’Agència Nacional per al Maneig d’Emergències intervenir i ajudar les forces de seguretat de la ciutat en cas que sigui necessari.

Per la seva banda, Joe Biden ha assegurat que no té por a l’acte d’investidura davant del públic, com mana la tradició, tot i l’ambient d’alerta que viu el país. La transició democràtica es veu amenaçada pel que s’ha batejat als fòrums d’ultradreta com la Marxa del Milió de Milícies, que culminaria el 20 de gener a l’esplanada del Capitoli amb la presència dels seguidors de Trump, molt probablement ben caldejats.