Facebook elimina un vídeo de Trump per primer cop

Facebook ha retirat aquest dimecres per primera vegada un vídeo del compte del president dels Estats Units, Donald Trump, en el qual apareixia en una entrevista amb la cadena Fox News, al considerar que el contingut expressat pel líder nord-americà en relació amb la pandèmia del coronavirus era "informació falsa". En el segment d'entrevista compartit per Trump en el seu perfil en aquesta xarxa social, el mandatari sostenia que els infants són "gairebé immunes" al coronavirus, afirmació que des de Facebook van considerar "asseveracions falses" i van procedir a retirar-lo d'acord amb les seves polítiques de continguts.

Tot i que Facebook ja havia eliminat una publicació del perfil de la campanya electoral de Trump en què apareixia un símbol nazi, aquesta vegada la xarxa social ha fet un pas més eliminant aquesta publicació de la pàgina del president. No obstant això, la plataforma ja havia posat el mes passat un avís de descàrrec de responsabilitat en una publicació de Trump que al·legava que la votació per correu conduiria a una elecció "corrupta", mantenint la seva línia d'augmentar els esforços per fer front a la desinformació, fins i tot, de part dels líders mundials.

Frec a frec amb Twitter

Facebook no ha estat l'única plataforma a vetar aquesta publicació relacionada amb la immunitat infantil a la qual va fer referència el líder nord-americà. Per la seva part, Twitter va bloquejar el compte de la campanya electoral de Trump fins que el vídeo va ser eliminat per l'equip del president. A diferència de Facebook, Twitter –un dels canals de comunicació que més utilitza el magnat nord-americà– no és el primer cop que manté un frec a frec amb Trump.

Twitter ha posat advertiments en les publicacions del president en més de cinc ocasions, ja sigui per compartir informació errònia respecte al vot per correu o, entre d'altres, per compartir continguts en què s'incitava a l'ús de la violència, sobretot durant l'onada de manifestacions per la mort de l'afroamericà George Floyd a mans d'un policia de Minneapolis. L'administració Trump ja ha acusat en més d'una ocasió aquestes dues xarxes socials en considerar que silencien les seves opinions.