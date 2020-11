Fauci: "Ens acostarem a la normalitat, si tothom es vacuna, a finals del 2021"

Com a periodista sanitària, metge i antiga corresponsal estrangera que va viure el brot de SARS a Pequín, sovint rebo preguntes d'amics, col·legues i persones que ni tan sols conec sobre com sobreviure a la pandèmia actual. ¿És segur planificar una boda per al juny vinent? ¿Enviaria els meus fills a l’escola amb les precaucions adequades? ¿Quan confiaré en una vacuna? A aquesta última pregunta sempre responc: quan vegi Tony Fauci posar-se'n una.

Quan Anthony S. Fauci, el màxim expert en malalties infeccioses dels Estats Units i membre del grup de treball de la Casa Blanca sobre el coronavirus, va dir al Washington Post que no netejava els paquets, sinó que els deixava reposar un parell de dies, vaig començar a fer el mateix. Si hi ha algú en qui confiar, és ell. El president Trump manté bloquejat el procés de transició i Fauci encara no ha parlat amb el grup de treball de Biden.

Què hauria de fer una administració de Biden el primer dia?

Hi ha alguns estats i regions del país que no sembla que hagin après les lliçons de quan Nova York i altres grans ciutats van ser colpejades. I això vol dir prendre algunes mesures fonamentals de salut pública: portar mascareta, mantenir la distància física, evitar aglomeracions (sobretot a l'interior), fer coses a l'aire lliure i rentar-se les mans amb freqüència. Tot això no vol dir tancar el país. Hi ha un marge de maniobra considerable per a l'economia si es fan només aquestes coses simples. Però, desgraciadament, veiem una resposta molt dispar a això.

¿Creu que necessitem una política federal com un mandat que faci la mascareta obligatòria a nivell nacional?

Crec que hi hauria d'haver un ús universal de les mascaretes. Si podem aconseguir-ho a través dels alcaldes, governadors, autoritats locals, perfecte. Si no, hauríem de considerar seriosament una política nacional. L’única raó per la qual evito fer una recomanació clara sobre això és perquè les polítiques que venen del govern nacional normalment generen cert rebuig entre una població a la qual no li agrada que se li digui què ha de fer. És a dir, que podria generar un efecte contrari.

Molts llocs que han imposat la mascareta han tingut problemes per aplicar la mesura.

Aquesta és la raó per la qual gent com jo tenim reticències a un mandat nacional, perquè la mesura s'ha de poder complir. Però em va sorprendre molt el fet que en algunes zones del país, tot i que la devastació del brot és clara, algunes persones continuen dient que són "notícies falses". Això és molt difícil de combatre. Per què la gent encara insisteix que alguna cosa que tenen davant dels ulls no és real?

Com s'ha de fer el tancament?

Quan responc aquestes preguntes sé que algunes empreses s'enfaden. Volem mantenir obertes les botigues de queviures, els supermercats, coses que la gent necessita per a la seva subsistència. També es pot, si es fa correctament, mantenir oberts alguns negocis no essencials, com ara botigues de roba i grans magatzems.

Ens dirigim als mesos d’hivern. Es pot mantenir la distància en un restaurant o una reunió a l'interior, ¿però us sentiríeu a gust estant allà dins sense mascareta?

Si estem a la zona calenta, tal com ara, amb un nombre tan alt de contagis, em sentiria molt incòmode fins i tot estant en un restaurant. I sobretot si funciona a ple rendiment.

Veig que s'ha tallat els cabells. Què en pensa de les perruqueries?

De nou, depèn. M'acostumava a tallar els cabells cada cinc setmanes. Ara me'ls tallo cada 12 setmanes. Amb la mascareta posada, i qui me'l talla també la porta.

Transport? Trens? Avions? Metro? On som en aquest moment?

Depèn de les nostres circumstàncies individuals. Si ets de la categoria del risc més alt, el millor és no viatjar enlloc. Si et cal anar a algun lloc, ves-hi en cotxe i sol, però no agafis un metro ple de gent, ni un autobús ple de gent ni tan sols un avió. Si ets un jove de 25 anys que no té condicions subjacents, és molt diferent.

Bars?

Els bars són realment problemàtics. Alguns dels brots que hem vist s'han produït quan la gent entra en bars plens de gent. Si hi ha alguna cosa que cal frenar de moment, són els bars.

Si tingués un pla nacional de tests, quin seria?

Fer tests de vigilància. Inundar literalment el sistema amb proves. Obtenir una prova a casa que et puguis fer tu mateix. Sap per què seria fantàstic? Perquè si decideixes que vols fer una petita trobada amb els teus sogres i un parell de fills, et pots fer la prova allà mateix. No és del 100% segur, però no deixem que la perfecció sigui enemiga del bé. Si fem proves a tothom abans de reunir-nos per seure a sopar, el risc disminueix dràsticament. Pot ser que mai no sigui zero, però, ja se sap, no vivim en una societat completament lliure de riscos.

Hi ha diversos candidats a la vacuna que són prometedors. Però també hi ha molt d’escepticisme per les pressions comercials i polítiques. Quan sabrem que és bo posar-nos una vacuna? I quina?

És bastant fàcil quan es tenen vacunes que són efectives al 95%. No es pot millorar gaire més que això. Crec que el que la gent ha d’agrair, i és per això que ho he dit potser unes 100 vegades durant l’última setmana o els últims quinze dies, és el procés pel qual es pren una decisió. L’empresa analitza les dades. Jo miro les dades. A continuació, l’empresa porta les dades a la FDA [agència de medicaments del govern nord-americà], que prendrà la decisió d'autoritzar el seu ús d’emergència o la seva llicència. I tenen científics professionals realment independents, que no estan lligats a ningú. Després hi ha un altre grup independent, el Comitè Assessor sobre Vacunes i Productes Biològics, que ho supervisa. El cap de la FDA ha promès públicament que actuarà d'acord amb l'opinió dels científics de carrera i del consell assessor.

¿I les decisions que s'estan prenent en aquest període de transició, com el pla de distribució de vacunes, limitaran d'alguna manera les opcions d'una nova administració?

No, no ho crec. Crec que una nova administració tindrà l’opció de fer el que cregui. Però li puc dir què passarà, independentment de la transició o no, i és que tenim persones totalment compromeses a fer-ho bé que hi participaran. Així que hi tinc confiança.

Quan creu que podrem desfer-nos per fi de les mascaretes?

Crec que tindrem certes mesures de salut públiques juntament amb la vacuna encara durant un període considerable de temps. Però començarem a acostar-nos a la normalitat, si la majoria aclaparadora de gent es vacuna, a mesura que arribem al tercer o quart trimestre [del 2021].