Fins a 80 milions de nens de menys d'un any es queden sense vacunes pel covid-19

Fins a 80 milions de nens de menys d'un any podrien quedar-se sense les vacunes que els pertoquen per edat a causa de la disrupció que el covid-19 ha provocat en els programes rutinaris de vacunació en un total de 68 països, tant rics com pobres. Aquesta és l'alerta que fa aquest divendres l'Organització Mundial de la Salut (OMS), juntament amb l'Unicef i l'Aliança Global per la Vacunació (Gavi), després de fer un estudi sobre les repercussions que la pandèmia de coronavirus, que ha col·lapsat serveis sanitaris i ha congelat en molts països les visites mèdiques rutinàries, podria generar en els programes d'immunització de les criatures.

La falta de vacunació posa aquests 80 milions de nens en risc de patir la diftèria, el xarampió i la pòlio, unes malalties que podrien veure créixer les seves taxes de prevalença a causa de la pandèmia de covid-19.

La disrupció dels programes rutinaris de vacunació dels més petits que ha comportat aquesta crisi no té cap precedent des que es van iniciar, diu l'OMS. Segons les seves dades, fins al 53% dels 129 països on hi ha dades disponibles sobre aquests programes de vacunació han comunicat a l'organisme que han patit aturades "moderades o severes" del subministrament, i en alguns casos fins i tot han hagut de suspendre totalment el seu programa de vacunació per als nens entre març i abril del 2020. Unes dificultats que l'OMS calcula que afecten ja uns 80 milions d'infants.

Un dels principals problemes ha sigut el tancament de fronteres i la suspensió de vols, que han deixat sense subministrament de vacunes molts països. Per això, l'Unicef demana als governs i al sector privat, a més de les aerolínies mateixes, que ajudin a alliberar espai de carregament en els vols que sí que es mantenen per poder traslladar vacunes. De fet, el programa global Gavi ha signat un acord amb l'Unicef per proveir nous fons que cobreixin els enviaments de vacunes que són necessaris.

A més, les tres organitzacions internacionals han convocat per al 4 de juny una cimera global a Londres per recaptar fons per incrementar els esforços de vacunació i poder afrontar aquestes dificultats de vacunació que està generant el covid-19.

"La immunització és una de les eines de prevenció de malalties més poderoses i fonamentals de la història de la humanitat. La disrupció d'aquests programes d'immunització a causa del covid-19 amenaça amb desfer dècades de progressos contra malalties que es poden prevenir amb vacunació com el xarampió", ha dit el director general de l'OMS, Tedros Adhanom.