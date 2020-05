Un jove de 19 anys per la vida a Detroit durant les manifestacions per l'assassinat de George Floyd

Els disturbis racials provocats per l'assassinat del ciutadà nord-americà George Floyd quan era detingut per la policia a Minneapolis, s'han anat estenent per tot el país amb incendis, saqueigs i un manifestant assassinat. Es tractaria d'un jove de 19 anys que hauria estat disparat des d'un vehicle a Detroit. Els trets han sortit d'un vehicle privat que passava a prop d'un grup de manifestants.

Floyd va ser detingut acusat d'intentar fer servir un bitllet fals de 20 dòlars. Mentre un policia amb antecedents violents li posava el genoll al coll, Floyd va ser enregistrat cridant "per favor, no puc respirar". Quatre policies han estat acomiadats i un d'ells ha estat detingut acusat d'assassinat.

A Minneapolis, centenars de Manifestants han desafiat el toc de queda imposat, enfrontant-se a la policia. Un dels epicentres de les protestes ha estat la caserna de la policia del cinquè districte. Després que dijous incendiessin l'edifici de la Comissaria del Tercer districte, els incidents s'han traslladat a aquesta zona. A la policia se li ha sumat aquesta matinada la Guàrdia Nacional, que ha estat activada pel governador de Minnesota, Tim Walz, per controlar els incidents que han provocat el saqueig de centenars de comerços.

Els disturbis d'aquesta nit han arribat entre crides a la tranquil·litat dels líders civils de la comunitat afroamericana, que confiaven que arribaria més calma després de la detenció de l'agent Derek Chauvin, el policia que pressionava el coll de Floyd. Aquest expolicia podria ser condemnat a dotze anys de presó.

A altres ciutats, s'han viscut incidents similars. Al centre d'Atlanta, a prop de les oficines de la cadena de televisió CNN, grups de Manifestants van trencar aparadors de comerços i és van barallar amb la policia. A Los Angeles, Després d'hores de protestes als carrers es van viure incidents contra els policies.

A Nova York els incidents és van concentrar sobretot a Brooklyn i Manhattan. També a Washington, la capital, una manifestació davant de la Casa Blanca que va començar sent pacífica, va acabar amb petits aldarulls. També s'han produït incidents a Charlotte (Carolina de Nord), Houston i Dallas (Texas) o Denver (Colorado).