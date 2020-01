França, Alemanya i el Regne Unit obren la porta a trencar l'acord nuclear amb l'Iran

França, Alemanya i el Regne Unit han obert aquest dimarts la porta a abandonar l'acord nuclear amb l'Iran, en activar el mecanisme per dirimir disputes que conté l'acord pel que consideren un "incompliment iranià" dels seus compromisos.

En una declaració conjunta, els ministres d'Exteriors dels tres països europeus asseguren que Teheran "no respecta els seus compromisos" i, per tant, recorren a la comissió conjunta que ha de solucionar els desacords i que té ara 35 dies per decidir sobre les queixes presentades.

Amb aquesta decisió, aquests tres països asseguren que no volen sumar-se a la campanya de "pressió màxima" contra l'Iran i assenyalen que el seu objectiu és preservar l'acord per la via diplomàtica. Tot i així, a la pràctica representa un primer pas cap a un possible trencament de l'acord i la reimposició de les sancions de la UE a l'Iran.

París, Berlín i Londres consideren injustificat que Teheran sobrepassi "importants límits" continguts en el pacte, com el de l'enriquiment d'urani, cosa que Teheran ha fet en resposta a la sortida de Washington de l'acord el maig del 2018.

En aquest sentit, recorden que l'Iran no va acudir llavors als mecanismes de resolució de diferències inclosos en l'acord i va preferir anunciar públicament que no respectaria alguns dels seus compromisos.

"Esperem tornar l'Iran al ple respecte dels seus compromisos", indiquen els signants, convençuts de la validesa d'aquest "acord multilateral internacional històric i la seva contribució en matèria de no proliferació".